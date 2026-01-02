霜降り明星のせいやが、コスプレ美女とのご褒美タイムで見事な“寸劇”を披露し、出演者から高く評価される場面があった。

【映像】美女とせいやのご褒美“寸劇”シーン

正月の名物番組『志村＆鶴瓶のあぶない交遊録』（テレビ朝日系）の志を受け継ぐ、『鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』（ABEMA）が1月1日夜に放送。「英語禁止ボウリング」が開催され、笑福亭鶴瓶の新たな相方としてせいやが初参戦を果たした。

鶴瓶チームの第7フレーム。せいやは見事ピンクピンを倒してご褒美を獲得すると、お弁当を持ったOL風のコスプレ美女が登場した。“ランチタイムに彼女が作ってくれたお弁当を食べる”という設定をすぐ察知したせいやは、「ごめんごめん、遅れた。ここやったん？」「（周囲に）バレるやろ」とすぐさま“スイッチ”を入れる。

さらに、美女からわりばし一本を渡されると、「お前またお箸1本やん。前も言ったよな、何で俺に渡す前に割ってんねん」とコントを繰り広げた。なお、ご褒美はその美女がおしりでわりばしを割って2本にするというもので、せいや「すごい！」と衝撃を受けていた。

この一連のやり取りに対し、鶴瓶からは「寸劇はなかなか上手かったよな」と称賛のコメントが送られていた。

2001年から視聴者に親しまれてきた「英語禁止ボウリング」。鶴瓶チームとナインティナインチームが、英語を一切話してはいけない状況の中、ボウリングで対決を行う。ルールを破るごとに1000円が罰金として没収される一方で、見事ストライクやスペア、ピンクピンなどを倒すと美女からの様々な“ご褒美”をゲットすることができる。（『鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』より）