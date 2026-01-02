北川景子、年越し“恒例の行動”を明かし反響 「その気遣いが長く活躍されてる理由なんだろうな」「本当に尊い!!」
俳優の北川景子が、新年を迎えるにあたり行った“恒例の行動”が話題となっている。
【写真】北川景子、2026年になってすぐに投稿 「去年の思い出」写真も
北川は年明けまもなく、自身のXに「あけましておめでとうございます」と、思い出写真を添えて投稿。
そして「事務所のマネージャーみんなに連絡したから寝ます。これは毎年大晦日〜お正月の恒例！今年も0:00に送信できて嬉しかったです（笑）」と明かし、「何歳まで出来るかな…」とつづった。
これに対して「マネージャー全員に連絡って、その気遣いが長く活躍されてる理由なんだろうな」「このプロ意識と優しさが本当に尊い!!」「お子様がいて忙しいのに、0:00に送信されて凄いです」などの声が寄せられている。
