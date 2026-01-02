¡Ö¤Þ¤µ¤«Íè¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤ÆÂç¹æµã¡×¹ÈÇòà¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ìá¤Ë´¶ÎÞ¡ÄàÇ°´ê¤Î¥³¥é¥Ü¼Â¸½á¤Ë¡ÖHANA¤È¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö²Î¾§ÎÏ¤Ë°µÅÝ¡×¤ÎÀ¼
ÂÔË¾¤Î¥³¥é¥Ü¥·¥ç¥Ã¥È¡Ä°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª
¡¡12·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ç¼Â¸½¤·¤¿à¥Õ¥¡¥óÇ°´ê¤Î¥³¥é¥Ü¼Â¸½á¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥Ã¥Ñ¡¼·ó²Î¼ê¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¹ÈÇò¤Ë½éÅÐ¾ì¡£1¶ÊÌÜ¤Î¡ÖNG¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¡¢2¶ÊÌÜ¡ÖSAD SONG¡×¤ò²Î¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖHANA¡×¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¥³¥é¥Ü¼Â¸½¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¤¨¤¨¤Þ¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«Íè¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤ÆÂç¹æµã¡×¡ÖHANA¤È¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¹ÈÇò¤Ç¹æµã¤¹¤ë»þ¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡ÖÎÞ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö²þ¤á¤Æ²Î¾§ÎÏ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡ÄÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤É¤ì¤À¤±¤Î´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¡Ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö°µ´¬¤¹¤®¤Æ¥Þ¥¸¤ÇÄ»È©¤¿¤Ã¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¸ø¼°X¤Ç¤â¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡HANA¤Ï24Ç¯10·î¤«¤éYouTube¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖNo No Girls¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡£ºòÇ¯ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ÎºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£