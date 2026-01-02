「ドラクエ12」の新情報にも期待！ 「ドラゴンクエスト」シリーズ40周年を記念したエンブレムが公開
1月1日 公開
(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
「ドラゴンクエスト」シリーズの公式Xアカウント「ドラゴンクエスト宣伝担当」にてシリーズ40周年を記念したエンブレムが公開された。
新年のタイミングに合わせてシリーズ40周年をお祝いするポストが投稿された。本シリーズは初代「ドラゴンクエスト」が1986年5月27日に発売され、2026年で40周年を迎える。これを記念したエンブレムもお披露目となり、シリーズの看板キャラクターであるスライムを中央に添え、40thと書かれたリボンがあしらわれている。
ポストでは「様々な発表を控えておりますのでみなさま楽しみにお待ちください」としており、ナンバリングシリーズ最新作「ドラゴンクエストXII 選ばれし運命の炎」の新たな情報にも注目が集まっている。
??HAPPY #DQ40th YEAR??- ドラゴンクエスト宣伝担当 (@DQ_PR) December 31, 2025
新年あけましておめでとうございます。
今年はいよいよ #ドラゴンクエスト が40周年を迎えます???
記念のエンブレムを掲げ、様々な発表を控えておりますので
みなさま楽しみにお待ちください??
本年もどうぞよろしくお願いいたします?? pic.twitter.com/vuT1X7emvZ
