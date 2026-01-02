1月1日 公開

「ドラゴンクエスト」シリーズの公式Xアカウント「ドラゴンクエスト宣伝担当」にてシリーズ40周年を記念したエンブレムが公開された。

新年のタイミングに合わせてシリーズ40周年をお祝いするポストが投稿された。本シリーズは初代「ドラゴンクエスト」が1986年5月27日に発売され、2026年で40周年を迎える。これを記念したエンブレムもお披露目となり、シリーズの看板キャラクターであるスライムを中央に添え、40thと書かれたリボンがあしらわれている。

ポストでは「様々な発表を控えておりますのでみなさま楽しみにお待ちください」としており、ナンバリングシリーズ最新作「ドラゴンクエストXII 選ばれし運命の炎」の新たな情報にも注目が集まっている。

(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

