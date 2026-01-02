これからの予定【経済指標】
【トルコ】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（12月）16:00
予想 N/A 前回 48.0（製造業PMI（購買担当者指数）)
【英国】
ネーションワイド住宅価格指数（12月）16:00
予想 0.2% 前回 0.3%（前月比)
予想 1.2% 前回 1.8%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（12月）18:30
予想 51.2 前回 51.2
【香港】
小売売上高（11月）17:30
予想 8.6% 前回 6.9%（価格・前年比)
予想 6.7% 前回 5.3%（数量・前年比)
【ユーロ圏】
フランス製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（12月17:50
予想 50.6 前回 50.6
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（12月）17:55
予想 47.7 前回 47.7
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（12月18:00
予想 49.2 前回 49.2
【米国】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（12月））23:45
予想 51.8 前回 51.8
※予定は変更されることがあります。
