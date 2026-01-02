【トルコ】

製造業PMI（購買担当者景気指数）（12月）16:00

予想 N/A 前回 48.0（製造業PMI（購買担当者指数）)



【英国】

ネーションワイド住宅価格指数（12月）16:00

予想 0.2% 前回 0.3%（前月比)

予想 1.2% 前回 1.8%（前年比)



製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（12月）18:30

予想 51.2 前回 51.2



【香港】

小売売上高（11月）17:30

予想 8.6% 前回 6.9%（価格・前年比)

予想 6.7% 前回 5.3%（数量・前年比)



【ユーロ圏】

フランス製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（12月17:50

予想 50.6 前回 50.6



ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（12月）17:55

予想 47.7 前回 47.7



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（12月18:00

予想 49.2 前回 49.2



【米国】

製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（12月））23:45

予想 51.8 前回 51.8



※予定は変更されることがあります。

