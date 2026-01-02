【トルコ】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（12月）16:00
予想　N/A　前回　48.0（製造業PMI（購買担当者指数）)

【英国】
ネーションワイド住宅価格指数（12月）16:00
予想　0.2%　前回　0.3%（前月比)　
予想　1.2%　前回　1.8%（前年比)

製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（12月）18:30
予想　51.2　前回　51.2

【香港】
小売売上高（11月）17:30
予想　8.6%　前回　6.9%（価格・前年比)
予想　6.7%　前回　5.3%（数量・前年比)

【ユーロ圏】
フランス製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（12月17:50
予想　50.6 　前回　50.6

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（12月）17:55
予想　47.7　前回　47.7

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（12月18:00
予想　49.2　前回　49.2

【米国】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（12月））23:45
予想　51.8　前回　51.8

※予定は変更されることがあります。