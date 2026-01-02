◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）

史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を狙う青学大が、１区１６位の出遅れから５区で大逆転し、往路新記録での優勝を飾った。

午前８時にスタートした東京・大手町の読売新聞社前には夜明け前から多くの観客が詰めかけ、通行規制が始まるスタート１時間前には、歩くのも困難になるほどの賑わいとなった。

この模様を自身のＸで投稿したのが、人気お笑いタレントの山里亮太。「始まる！！！！初めてスタート見にきちゃった！！！！」とコメントと共に、スタート前の観客でにぎわう様子を撮影、「＃箱根駅伝２０２６」のハッシュタグと共に投稿した。

フォロワーからはたくさんの「いいね！」が集まった。また「さすが箱根駅伝のスタート地点」「山ちゃんめちゃくちゃ早起きで現場って良いなぁ」「寒さの中、さぞ身震いしたでしょうね」「山ちゃん何やってるんですか！お正月は休んでくださいよ！」など山里をねぎらうコメントが集まったが、中には「お仕事にも役立つでしょうね」「箱根駅伝のＭＣまで狙ってるんですか？」といった声も寄せられた。