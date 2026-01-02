¡Ö»°´§²¦¼Ô¡×µÜ¸¶·òÅÍ¡¢¡Ö¿ÈÄ¹£²¥á¡¼¥È¥ë£±£³¥»¥ó¥Á¡×¥¿¥í¡¼¥¹¤Ë¶þ¤·Ä©Àï¤ò¼õÂú¡Ä£±¡¦£²£µËëÄ¥¤Ç£Ö£´Àï¤Ø¡Ä£±¡¦£²¸å³Ú±àÁ´À®ÀÓ
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£²Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥¦¥©¡¼¥º£²£°£²£¶¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢»î¤Ç²¦¼Ô¥Á¡¼¥à¤Î¡Ö£È£Á£Ö£Ï£Ã¡×¥¶¥¤¥ª¥ó¡¢¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¤¬ºòÇ¯¤Î¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¡×ÇÆ¼Ô¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¥é¥ß¥Æ¥£¡×°½ÉôÏ¡¡¢¥¿¥í¡¼¥¹¤È£³ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï°½Éô¡¢¥¿¥í¡¼¥¹¤¬¾¡Íø¤·À¤³¦¥¿¥Ã¥°¤ò½éÃ¥¼è¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ç°½Éô¤Ë¡Ö¼¡¤Ï²¿¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡©¡×¤È±Ñ¸ì¤ÇÊ¹¤«¤ì¤¿¥¿¥í¡¼¥¹¤Ï¡Ö¥ï¥¿¥·¥Ï¡¢¥µ¥ó¥«¥ó¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ë¥Ê¥ê¥¿¥¤¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ»°´§²¦¼Ô¤ÎµÜ¸¶·òÅÍ¤Ø¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤¬¡¢µÜ¸¶¤Ï¸½¤ì¤Ê¤¤¡£²¿ÅÙ¤â¸Æ¤Ó¤«¤±²ÖÆ»¤Ë¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¤¤Æ²¦¼Ô¤Ï»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£²¡¦£³£±Âå¡¹ÌÚÂèÆóÂÎ°é´ÛÂç²ñ¤Ç°ÂóîÍ¦ÇÏ¤òÇË¤ê£³ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸å¤ËµÜ¸¶¤Ï¡¢¼¡¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò£±¡¦£²£µËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë»ØÄê¤·Ä©Àï¼Ô¤ò¡ÖÌµº¹ÊÌµé¤À¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤â¤¢¤ê¤À¡×¤ÈÊç½¸¡£¤µ¤é¤ËÄ©Àï¤ò´õË¾¤¹¤ë¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï£±¡¦£²¸å³Ú±à¤ÇÌ¾¾è¤ê¾å¤²¤í¤ÈÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î²¦¼Ô¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤êÌ¾¾è¤ê½Ð¤¿¥¿¥í¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬µÜ¸¶¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¡ÖÅú¤¨¤Ï£Î£Ï¤À¡×¤ÈµñÈÝ¡£¤³¤ì¤Ë¥Û¡¼¥ë¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬µ¯¤¤¿¡£µÜ¸¶¤Ï¡Ö²¶¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼¡¢¥Ø¥Ó¡¼µé¤ÎÄ©Àï¤Ï¼õ¤±¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ªÁ°¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ø¥Ó¡¼¤À¡£²þ¤á¤Æ¸À¤¦¤¾¡ªÄ©Àï¤Ï£Î£Ï¤À¡ª¡×¤ÈÄÌ¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥¿¥í¡¼¥¹¤ÏÅÜ¤ê°½Éô¤È£²¿Í¤Ç²¦¼Ô¤òÊú¤¨¾å¤²¤ë¤ÈµÜ¸¶¤Ï¶þÉþ¡£¤½¤·¤Æ¶²ÉÝ¤Î¤¢¤Þ¤ê¡Ö£Ù£Å£Ó¡ª£Ù£Å£Ó¡×¤È¸ýÁö¤êÄ©Àï¤ò¼õÂú¤·¤¿¡£²¦¼Ô¤ÏµÒÀÊ¤Ë¡Ö¸«¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡Ö£±·î£²£µ¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡¢Åú¤¨¤Ï£Ù£Å£Ó¤À¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¢¡£±¡¦£²¸å³Ú±àÁ´À®ÀÓ
¡¡¢§Âè£±»î¹ç¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²£°£²£¶Ç¯Æ®¤¤»Ï¤á¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡»Ä¬粼¹ë¡Ê£¸Ê¬£´£¸ÉÃ¡¡¹ëÏÓ¥é¥ê¥¢¥Ã¥È¢ÂÎ¸Ç¤á¡Ë¾®Æ£¾ÂÀ¡ü
¡¡¢§Âè£²»î¹ç¡¡¥Ð¥«¤Î»þÂå¡¡£ö£ó¡¡ËÌÅÍ·³¡¡£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
Âç¿¹ËÌÅÍ¡¢¡»æ±Íò¡¢¥µ¥¤¥é¥¹¡Ê£¶Ê¬£³£¹ÉÃ¡¡¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥»¥ó¥È¡¼¥ó¢ÂÎ¸Ç¤á¡ËÎëÌÚ½¨¼ù¡¢¿¿Áú·ýéË¡¢º´Æ£¸÷Î±¡ü
¡¡¢§Âè£³»î¹ç¡¡À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢Á°¾¥Àï¡¡¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡»ÀÄÌøÎ¼À¸¡¢¥é¥¤¥¸¥ó¥°£È£Á£Ù£Á£Ô£Ï¡Ê£±£²Ê¬£³£³ÉÃ¡¡²£Æþ¤ê¼°¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë£Ë£Õ£Ò£Á£Í£Á¡ü¡¢£Í£Á£Ú£Á£Ä£Á
¡¡¢§Âè£´»î¹ç¡¡£¸¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡»µÜ¸¶·òÅÍ¡¢ÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¡¢£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¡¢µÈ²¬À¤µ¯¡Ê£±£°Ê¬£°£°ÉÃ¡¡¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Û¡¼¥ë¥É¡Ë°ÂóîÍ¦ÇÏ¡¢°²Ìî¾ÍÂÀÏº¡¢ËÜÅÄÎµµ±¡¢ÅÄÂ¼ÃË»ù¡ü
¡¡¢§Âè£µ»î¹ç¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡»´ØËÜÂç²ð¡Ê£±£°Ê¬£´£°ÉÃ¡¡¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ì¡¼¥«¥¿¥¹¥È¥í¥Õ¥£¢ÂÎ¸Ç¤á¡Ë°æ¾åÎ¿¡ü
¡¡¢§À¤³¦¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢»î¹ç¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
Ä©Àï¼Ô¡¦°½ÉôÏ¡¡¢¡»¥¿¥í¡¼¥¹¡Ê£±£·Ê¬£´£°ÉÃ¡¡¥À¥Ö¥ë¥Á¥ç¡¼¥¯¥¹¥é¥à¢ÂÎ¸Ç¤á¡Ë²¦¼ÔÁÈ¡¦¥¶¥¤¥ª¥ó¡ü¡¢¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤
¡¡¢§¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡£±£°£°Ëü±ßÁèÃ¥¿·½Õ¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¡¡»þ´ÖÌµÀ©¸Â¡ÊÁ´Áª¼ê»²²Ã¡Ë
¡»°ÂóîÍ¦ÇÏ¡Ê£±£¶Ê¬£´£¸ÉÃ¡¡¥®¥à¥ì¥Ã¥È¢ÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë¾®Æ£¾ÂÀ¡ü