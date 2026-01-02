◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）

総合３連覇が懸かる青学大が、５時間１８分８秒の往路新記録で３年連続８度目の往路優勝を飾った。１区で１６位と出遅れるも、当日変更で５区に入ったエース、黒田朝日（４年）が１時間７分１６秒の驚異の区間新記録をマークし大逆転を決めた。黒田はこれまでの１時間９分１１秒を２分近く更新した。

中大は３区で本間颯（３年）が２年連続区間賞の走りを見せ小田原中継所までトップだったが、５区で３位に後退した。藤原正和監督は「後ろから実力者の（早大の）工藤（慎作）くん、黒田くんが来るのでちょっと焦ったし、飲まれた部分がある。下りに入ってからしっかり粘ってくれたので、復路へいい形でつながった」と振り返り、「７、８、９区で勝負を決めてしまいたい」とエース吉居駿恭（４年）らを残す復路逆転を見据えた。

残り２キロ付近で逆転された早大の花田勝彦監督は「勝てると思ったんですけどねえ」と苦笑い。「黒田くんがあそこまで来ると思わなかった。みんな頑張った。黒田くんがあっばれと言うしかない」と潔かった。復路に向けて「下りで青学大と競りながら、できれば前にいって先行するような展開に持って行ければと思う」と語った。

▼往路順位

（１）青学大 ５時間１８分８秒

（２）早大 ５時間１８分２６秒

（３）中大 ５時間１９分４４秒

（４）国士舘大 ５時間２０分２秒

（５）城西大 ５時間２０分２０秒

（６）順大 ５時間２１分４９秒

（７）駒大 ５時間２３分０秒

（８）創価大 ５時間２４分２秒

（９）日大 ５時間２５分０秒

（１０）東海大 ５時間２６分１０秒

（１１）中央学院大 ５時間２６分２２秒

（１２）山梨学院大 ５時間２７分２８秒

（１３）東農大 ５時間２８分２秒

（１４）神奈川大 ５時間２８分２５秒

（１５）東洋大 ５時間２８分５５秒

（１６）日体大 ５時間３０分４秒

（１７）帝京大 ５時間３０分２５秒

（１８）大東大 ５時間３０分４３秒

（１９）東京国際大 ５時間３０分４５秒

（ＯＰ）関東学生連合 ５時間３２分２秒

（２０）立大 ５時間３３分５秒