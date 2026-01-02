つくれぽ5000件超え！SNSでも大注目の“絶品キーマカレー”を作ってみたら納得のおいしさだった

Xで保存数6万5000件！ 超人気の「キーマカレー」を作ってみた

キーマカレーは、ひき肉の旨みをしっかり楽しめることから、家庭でも人気の高いカレーメニューのひとつ。

そんなキーマカレーのレシピが、最近クックパッドで話題になっています。つくれぽ5000件を超える人気レシピで、Xでは「10年作り続けている人生のキーマカレー」と紹介された投稿が注目を集め、6万5000件以上保存されるなど、大きな反響を呼びました。

そこで今回は、話題の「キーマカレー」をクックパッドニュース編集部のスタッフが実際に作ってみました。

砂糖を最後に入れることでコクのある味わいに

今回は、レシピ通りの分量（4皿分）で作ります。

玉ねぎ中1個、にんじん2分の1本、エリンギ1本をみじん切りにします。





フライパンを中火に熱し、サラダ油をひきます。チューブ5cmほどのしょうがとにんにくを香りが出るまで炒めたら、玉ねぎとにんじんを炒めます。





2に合い挽き肉200gを入れ、9割くらい火が通ったらエリンギを加えてさらに炒めます。









刻んだカレールー（3皿分）、ウスターソース大さじ1、オイスターソース小さじ1を入れ少し炒めます。最後に砂糖小さじ1を加え、全体を混ぜたら完成です！





やさしい甘さがたまらないおいしさ





玉ねぎとにんじんの甘さがしっかりと感じられ、ひき肉のジューシーさとエリンギのシャキッとした食感も楽しめます。

キーマカレーはスパイシーなイメージがありますが、これは野菜の自然な甘みとルーのコクが絶妙にマッチした、やさしい味わいです。

具材たっぷりで食べやすいので、子どもにもおすすめな一品。すでにつくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）は5000件を超え、「毎月作ります！」「カレー好きな家族から大好評でした」など絶賛の声が上がっているこのレシピ。人気なのも納得のおいしさでした。

アレンジ自在で簡単！ 残りもおいしい絶品カレー

なすやピーマンなどお好みの野菜をプラスしたり、温泉卵をトッピングしたりとアレンジ自在のキーマカレー。コツいらずで簡単においしく作れるので、定期的に作りたくなるレシピです。

残ったら、翌日にドリアにしたりトーストにのせたりするのも良さそう。夜ご飯が決まらないときや、パパッとご飯を作りたいときは、ぜひこちらのキーマカレーを試してみてくださいね。