¡¡¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¡¦±ýÏ©¡×¡Ê£²Æü¡¢Âç¼êÄ®¡ÁÈ¢º¬Ä®°²¥Î¸ÐÃó¼Ö¾ì¡Ë
¡¡ÀÄ³ØÂç¤¬£µ¶èÂçµÕÅ¾¤Ç±ýÏ©¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë£µ»þ´Ö£±£¸Ê¬£¹ÉÃ¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³¤Î±ýÏ©Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡££²ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹ç£³Ï¢ÇÆ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡££µ¶è¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿Âç¥¨¡¼¥¹¤Î¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬£³Ê¬£²£µÉÃº¹¤òµÕÅ¾¡££±»þ´Ö£·Ê¬£±£¶ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª¤Ê²÷Áö¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¥È¥Ã¥×¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¼ãÎÓ¹¨¼ù¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿£±»þ´Ö£¹Ê¬£±£±ÉÃ¤Î¶è´ÖµÏ¿¤ò£±Ê¬£µ£´ÉÃ¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÂçµÕÅ¾·à¤ò±é¤¸¤¿ÀÄ³ØÂç¡¢¤½¤·¤Æ¹õÅÄ¤ÎÁö¤ê¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç²òÀâ¤·¤¿ÅÏÊÕ¹¯¹¬»á¤Ï¡Ö¤ª²½¤±µÏ¿¡£¾è¤êÊª¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤ºø³Ð¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÂ®¤µ¤À¤Ã¤¿¡£¹©Æ£·¯¤âÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤Ï¶è´ÖµÏ¿¥Ú¡¼¥¹¡£¤½¤ì¤ò£²Ê¬º¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¡¢À¥¸ÅÍøÉ§»á¤â¡Ö»³¾å¤ê¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ê¿ÃÏÁö¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£