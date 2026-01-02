第１０２箱根駅伝（箱根駅伝２０２６、読売新聞社共催）は２日、往路が行われ、総合３連覇を目指す青山学院大が３年連続８度目の往路優勝を果たした。

序盤から劣勢が続いていたレースをひっくり返したのは、当日のエントリー変更で５区に入ったエース黒田朝日（４年）だった。（デジタル編集部）

４区を終えた時点で、青山学院大は首位の中央大と３分２４秒差の５位。「よくて（往路は）３位とかそのくらいかなと思ったが、とにかく前に行くしかないと思った」。出だしから驚異的なハイペースで突っ込み、臆することなく天下の険を駆け上がっていく。１９キロ過ぎで、先頭を行く早稲田大・工藤慎作（３年）をとらえ、追走を許さなかった。

前回大会では、ＯＢの若林宏樹（当時４年）が１時間９分１１秒の区間記録を打ち立てた５区。「若の神」とたたえられた先輩のタイムを２分近く上回る、１時間７分１６秒で再び王者の見せ場を作った。「最後は無我夢中で全然、記憶がないが、なんとか往路優勝できて今、すごくほっとしている。自分の力、実力以上のものを出せたと思っている」

芦ノ湖では原晋監督やチームメートとともにステージに迎えられ、満面の笑みを浮かべた。「ここは声を大にして言いたいと思います。僕が『新・山の神』です」。ニューヒーローの誕生に、駅伝ファンは熱狂した。