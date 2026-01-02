テレビ朝日の弘中綾香アナウンサー（34）が1日深夜放送の「闘うオンナのワイドショー 2025年ニュースを女性目線で総ざらい」（深夜0・25）に出演。仕事と出産の両立の葛藤について語った。

少子化の話題となり、出産後も長く休むことに葛藤があるとの意見が出る中、23年に長女を出産した弘中アナは「私は11月に産んで4月から保育園に預けたんですよ」と回顧した。

「それについてはVTRにもありましたけれども、頑張れば、いけます」と明言。MCのホラン千秋は「0歳から預けていると、“0歳から預けてかわいそう”みたいな声をかけられたみたいな人が周りにいるんですよ」と続け、「どうですか」と質問した。

それについて弘中アナは「ひろゆきさんが悪くて」ときっぱり。「切り抜き動画で見ちゃったんですけど、“5歳までは親子一緒にいた方がいい”みたいなことを言ってるんですよ」と明かした。

「は？って」と納得がいかない様子で、データがあるのかと問われると「分かんない。ひろゆきさんなりにはたぶんあると思うんですけれど、その切り抜きが結構(再生回数多く)回っていてたぶん」と語った。

早期復帰をした際に夫と話し合ったのかとの問いには「それはもう意見ないです」と断言した。「だって私が育ててるから」と言い切り、「こういう人がたくさん増えたらいいなと思います」と笑ってみせた。

弘中アナは22年9月に結婚を発表。お相手は同い年で、英語コーチング、グローバル人材育成などを展開しているベンチャー企業、株式会社プログリットの代表取締役社長・岡田祥吾氏。