歌手GACKT（52）が、1日放送のテレビ朝日系特番「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」（午後5時）に出演。個人連勝記録を87に伸ばした。

芸能人がチームを組み、味覚や音感など6ジャンルの格付けチェックに挑む年始の恒例特番。

昨年DAIGO、ゴールデンボンバー鬼龍院翔とのチームで自身初の「映す価値なし」に終わったGACKTは、前回の結果を踏まえ1人で参戦。ワイン、殺陣、弦楽八重奏、ミシュランシェフ、オーケストラ、しゃぶしゃぶの全6問に挑戦した。

チェック1の「ワイン」では100万円のワインを見事正解。正解発表に訪れたダウンタウン浜田雅功を悠然と迎えると「今回は歴代で一番簡単な問題でした」と語った。

チェック2の「殺陣」も難なくクリア。チェック3の「弦楽八重奏」は総額102億4000万円の世界的名器による音色を聞き分けるもので、演奏前には「俳優の方やお笑いの方が間違えるのはしょうがないと思う。ミュージシャンがこれを間違えるのは、もう引退ですよね」と発言した。一方で実際に演奏を聞き終えると「これは難しいな」とポツリ。自身の待機部屋に正解を知らせる浜田が姿を見せると「ヨッシャ！」とガッツポーズを作り「僕もちょっと不安でした。それぞれが個性強すぎて荒く聞こえるんです。だけど1個1個の強さは圧倒的」と評価した。

GACKTはその後の「ミシュランシェフ」「オーケストラ」「しゃぶしゃぶ」もパーフェクト正解。無事に連勝記録を87に伸ばした。最後のしゃぶしゃぶでは指でVサインを作って浜田を出迎え「これは簡単」と豪語した。

出演者で唯一の「一流芸能人」残留となり、浜田は「GACKTさんは87連勝でございます。素晴らしい！」と拍手。GACKTは「何で間違うか分かんないですよね」と言い放って笑いを誘った。