【ウインターカップ2025女子】1試合個人得点ランキング…八雲学園のアダマが圧巻の走力と得点力を披露

2025年12月23日から開催された「SoftBank ウインターカップ2025 令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会」が29日に閉幕。女子の部は、大阪薫英女学院高校（大阪府）が桜花学園高校（愛知県）を破り、ウインターカップ初優勝を果たした。

1試合個人得点ランキングに目を向けると、八雲学園高校（東京都）のオフェンシブなハイスコアバスケに見事にフィットした2年生のテウ アダマが、大会を通して爆発的な得点力を発揮。さらに大会常連校の精華女子高校（福岡県）のアキンデーレ タイウォ イダヤットや、福島東稜高校のオサイ フェイヴァチノエなど、各校のエースの名前が並んだ。ウインターカップ2025の女子1回戦から決勝までにおける1試合個人得点ランキングは以下の通り。

■ウインターカップ2025 女子1試合個人得点ランキング



1位：50得点 テウ アダマ（八雲学園高校・2年生／準決勝・桜花学園高校戦）



2位：46得点 アキンデーレタイウォ イダヤット（精華女子高校・3年生／2回戦・四日市メリノール学院高校戦）



3位：43得点 テウ アダマ（八雲学園高校・2年生／1回戦・英明高校戦）



4位：39得点 アジェウォレ メルシー（日本航空高校・2年生／1回戦・札幌山の手高校戦



4位：39得点 シセ ファンタ（八王子学園八王子高校・3年生／1回戦・日本航空高校石川戦）



6位：37得点 オルショガブサヨ アヨミポシ（倉敷翠松高校・3年生／準々決勝・大阪薫英女学院高校戦）



6位：37得点 山本弥音（鵬学園高校・3年生／1回戦・矢坂中央高校戦）



8位：36得点 小池昌鈴（福井工業大学附属高校・2年生／3回戦・桜花学園高校戦）



9位：35得点 テウ アダマ（八雲学園高校・2年生／準々決勝・一関学院高校戦）



9位：35得点 オサイ フェイヴァチノエ（福島東稜高校・3年生／1回戦・済美高校戦）

1位に輝いた八雲学園のアダマは、3位と9位にも名を連ねた。4試合に出場し、驚異的な走力を生かし合計159得点という圧倒的なスコアリング能力を発揮。準決勝では50得点を挙げ、インターハイ優勝校の桜花学園高校（愛知県）に最後まで食らいついた。

2位には精華女子のアキンデーレが2回戦の四日市メリノール学院高校（三重県）戦でマークした46点がランクイン。シード校として2回戦から出場し、初戦ながら次々と得点を重ねチームを勝利に導いた。

6位の鵬学園高校（石川県）の山本弥音は、1回戦で矢坂中央高校（栃木県）に敗れたものの37得点をマーク。高校生活最後の大会で最後まで3ポイントシュートを放つなど諦めない姿を見せた。8位にランクインした福井工業大学附属高校（福井県）の小池昌鈴は、桜花学園戦で前半からエンジン全開で得点を積み重ね、敗れはしたものの36得点を記録し最後までインターハイ覇者を追い詰めた。

【動画】驚異的な得点力を見せた八雲学園のアダマ