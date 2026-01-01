【ウインターカップ2025男子】1試合個人得点ランキング…1位は松江東の橋本拓海、1年生スコアラーの活躍も光る

12月23日から開催された、『Softbank ウインターカップ 2025 令和7年度第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会』が29日に閉幕。男子の部は昨年王者の福岡大学附属大濠高校（福岡県）が東山高校（京都府）を下し同大会連覇を果たした。

今大会の1試合個人最多得点ランキングを見ると、ウインターカップ常連校の選手や留学生、1年生の名も並び、数多くの選手が名を連ねる結果となった。ウインターカップ2025の男子1回戦から決勝までにおける1試合個人最多得点ランキングは以下の通り。

■ウインターカップ2025 男子1試合個人得点ランキング



1位：39得点 橋本拓海（県立松江東高校・3年生／1回戦・県立黒沢尻工業高校戦）



2位：38得点 ファデラ・ママドゥ（柳ヶ浦高校・2年生／1回戦・県立八千代高校戦）



3位：37得点 エゼチェメリエ・ジェイムス（福島東稜高校・1年生／2回戦・県立黒沢尻工業高校戦）



4位：35得点 エモアビノエマニュエル・ディライト（瓊浦高校・2年生／1回戦・県立秋田工業高校戦）



4位：35得点 山口哲平（正智深谷高校・3年生／1回戦・浜松学院興誠高校戦）



6位：34得点 ニャンセハセダト（八王子学園八王子高校・2年生／3回戦・県立広島皆実高校戦）



6位：34得点 ジョベパマリック（帝京長岡高校・1年生／2回戦・光泉カトリック高校戦）



8位：33得点 白谷柱誠ジャック（福岡大学附属大濠高校・1年生／3回戦・開志国際高校戦）



9位：32得点 小笠原和真（北陸学院高校・2年生／準々決勝・鳥取城北高校戦）



9位：32得点 フレミング・アレキサンダー（光泉カトリック高校・2年生／1回戦・國學院大學久我山高校戦）

1位に輝いたのは、1回戦の県立黒沢尻工業高校（岩手県）戦で39得点を叩き出した県立松江東高校（島根県）3年生の橋本拓海。果敢なドライブを武器に前半だけで22得点を奪いチームをけん引した。後半は相手のディフェンスプレッシャーに苦しみながらも巧みなドリブルワークで得点を奪い、敗れはしたものの高校生活最後の舞台で躍動し、終始高い得点力を見せつけた。

2位には、県立八千代高校（千葉県）との1回戦で38得点をマークした、柳ヶ浦高校（大分県）の2年生ファデラ・ママドゥがランクイン。207センチの長身を生かしたインサイドへのアタックで得点を重ね、22本中18本のフィールドゴールを決めた。この試合ではリバウンドも23本を奪取し、4ブロック3スティールも記録するなど大車輪の活躍を見せた。

優勝校の福大大濠では白谷柱誠ジャックが、開志国際高校（新潟県）との大一番でマークした33得点が8位につけた。白谷のほか福島東稜高校（福島県）のエゼチェメリエ・ジェイムスや、帝京長岡高校（新潟県）のジョベパマリックなど、1年生の活躍も目立った。

【動画】ウインターカップ県予選から高い得点力を見せた松江東の橋本