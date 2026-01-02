¡ÚB1Âè18Àá ¸«¤É¤³¤í¡ÛÁ°È¾Àï¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë2026Ç¯½é¿Ø¡Ä¹¶¼é¤ÎÍ×¤ò·ç¤¯Âçºåvs±ÛÃ«¤Ï¡È½ÅÀï¼Ö¡ÉÂÐ·è¤ËÃíÌÜ
¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×B1¥êー¥°Àï¤ÎÂè18Àá¤Ï2026Ç¯¤Î½é¿Ø¡£Á°È¾Àï¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ë2Ï¢Àï¤À¡£¤ª¤ª¤¤Ë¥¢¥êー¥ÊÉñ½§¤Ç¤Ï¡¢À¾ÃÏ¶è10°Ì¤ÎÂçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¤¬ÅìÃÏ¶è8°Ì¤Î±ÛÃ«¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥º¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£
¡¡11¾¡17ÇÔ¤ÎÂçºå¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ü¥ó¥º¤¬ÆÀÅÀ¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤ÇÊ¿¶Ñ¥È¥Ã¥×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò»Ä¤·¤Æ¥Áー¥à¤ò¤±¤ó°ú¡£¤·¤«¤·¡¢Âè14Àá¤Ç±¦Â´ØÀáÇ±ºÃ¡¢Æâ²Ì¹üÛù¹üÀÞ¤Î¥±¥¬¤òÉé¤¤¡¢¥¤¥ó¥¸¥å¥¢¥êー¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¥Áー¥à¤Ï4Ï¢ÇÔ¤È¶ì¤·¤à¤â¡¢Á°Àá¤ÎÂè2Àï¤Ç¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¤ò·âÇË¡£Áê¼ê¤ò¤ï¤º¤«51ÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ2025Ç¯ºÇ½ªÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î±ÛÃ«¤â¡¢Ê¿¶Ñ18.9ÆÀÅÀ8.2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¥»¥¯ー¡¦¥É¥¥¥à¥Ö¥ä¤ò¥±¥¬¤Ç·ç¤¯¾õ¶·¡£Á°Àá¤Ï¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ë¥êー¥°ºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÆþ¾ì¼Ô¿ô¤ò½¸¤á¤ë¤â¡¢»î¹ç¤Ï±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ËÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ÆÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¤ÏÁ°Àá¤ËÂ³¤·ø¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¥Ûー¥àÏ¢¾¡¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¡£¥¬ー¥É¿Ø¤Ç¤ÏÀÄÌÚÊÝ·û¤ÈÌÚ²¼À¿¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤Ç¤ÏÁ°Àá¤Î2»î¹ç¤Ç¹ç·×28¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¥ô¥©ー¥Ç¥£¥ß¥ë¡¦¥²¥ë¥ó¤¬¤±¤ó°úÌò¤È¤Ê¤ì¤ë¤«¡£
¡¡±ÛÃ«¤ÏÁ°Àá¤«¤é¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Î½¤Àµ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥¯¥ì¥â¥ó¥º¤Î³èÌö¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¥´ー¥ë²¼¤Ç¤Ï140¥¥í¤Î¾®»û¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¥²¥¤¥êー¤È¡¢Âçºå¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿138¥¥í¤Î¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¹¥ß¥¹¤Ë¤è¤ë½ÅÎÌµé¥»¥ó¥¿ー¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
AÀéÍÕ¤ÏÅçº¬¤Î¥¨ー¥¹²¬ÅÄÐÒÂç¤ò¤¤¤«¤ËÉõ¤¸¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áB.LEAGUE
¡¡5Ï¢ÇÔÃæ¤Î¥¢¥ë¥Æ¥£ー¥êÀéÍÕ¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¤ÇÅçº¬¥¹¥µ¥Î¥ª¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤È·ãÆÍ¡£Âè7Àá¤Î¥¢¥¦¥§ー¥²ー¥à¤Ç¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¶¥¤êÉé¤±¤¿AÀéÍÕ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¸ÅÁãÀï¤È¤Ê¤ë¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¥ëー¥¯¤Ë´üÂÔ¤À¡£¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÁê¼ê¤Î¹¶·â¤òÁà¤ë²¬ÅÄÐÒÂç¤òÉõ¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁè¤¤¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Æ¤ë¤«¤¬¥«¥®¤ò°®¤ë¡£¼ã¤¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤ÎÅÏîµÎâ²»¤¬¥Áー¥à¤òµß¤¦¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò½¦¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¥Ïー¥Ñー¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÏÊ¡²¬Âè°ì¹â¹»¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢Î°µå¤Ç¤â¤È¤â¤Ë¥×¥ìー¤·¤¿ÊÂÎ¤¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤ËÎ×¤à¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áB.LEAGUE
¡¡¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¤ÏÁ°Àá¤ËÂ³¤¥Ûー¥à¤Ç¤Î2Ï¢Àï¡£51ÆÀÅÀ¤Ç¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿Á°Àá¤ÎGAME2¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨¤¬35.2¥Ñー¥»¥ó¥È¤ÈÄãÌÂ¡£º£Àá¤Ï¥Ú¥¤¥ó¥È¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÃå¼Â¤Ë¥¹¥³¥¢¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¾¡Íø¤Î¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¡£²ÃÆþ¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥é¥ó¥À¥ë¡¢¥¸¥çー¥À¥ó¡¦¥À¥é¥¹¤¬Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¤ー¥°¥ë¥¹Ì¾¸Å²°¤òÂà¤±¤¿¤¤¡£Æ±¤¸¥Áー¥à¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¥¸¥ã¥ó¡¦¥íー¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ïー¥Ñー¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÈÊÂÎ¤À®¤Ë¤è¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡¼¢²ì¥À¥¤¥Ï¥Ä¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤Ï¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹¤È°ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä¤Ë¤è¤ë2Ï¢Àï¡£¥Ûー¥à¤Î¼¢²ì¤Ï3Ï¢ÇÔ¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¤òÁÀ¤¦¡£Á°Àá¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤Ç1¥±¥¿ÅÀº¹¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢½ªÈ×¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤Ç¤Ï¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥¦¥£¥ó¥Ö¥Ã¥·¥å¤Ë²Ã¤¨¡¢²¬ÅÄÂÙ´õ¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¹â¤¤¥·¥åー¥ÈÎÏ¤ò»ý¤ÄÇØÈÖ¹æ6¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿Âè14Àá¤Ç¥·ー¥º¥ó¥Ï¥¤¤Î21ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¡£¥·¥åー¥ÈÀºÅÙ¤Ë¶ì¤·¤ó¤ÀÁ°Àá¤«¤é¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤ì¤ë¤«¡£
Ê¸=¾®¾Â¹îÇ¯
¹½À®=¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¥ó¥°
B1¥êー¥°Àï¤ÎÂè18Àá¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃ£À®¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸Ä¿ÍµÏ¿¤ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£º£Àá¤Ï¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥«ー¥¯¡ÊÎ°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬¡¢B1»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë500¥À¥ó¥¯Ã£À®¤Þ¤Ç2¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÄÌ»»136¿ÍÃ£À®¤Î500¥¢¥·¥¹¥È¤Þ¤Ç¤â¤¢¤È1¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢B¥êー¥°³«Ëë½é´ü¤«¤é³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÀ²»³¥±¥Ó¥ó¡Ê¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º¡Ë¤È´ØÌî¹äÊ¿¡Ê¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¡Ë¤¬500»î¹ç½Ð¾ìÃ£À®¤Þ¤Ç¤¢¤È2»î¹ç¡£ÅÄÃæÂçµ®¡Ê¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¡Ë¤ÈºÙÀî°ìµ±¡Ê·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¡Ë¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥ÈµÏ¿Ã£À®¤âÌÜÁ°¤À¡£
¢¡¢£B1Âè18Àá»î¹çÆüÄø
¡¦Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹ vs ¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¡Ê¡÷²Æì¥µ¥ó¥È¥êー¥¢¥êー¥Ê¡Ë
GAME1¡§1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë14»þ00Ê¬～¡¡GAME2¡§1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë14»þ00Ê¬～
¡¦ÀçÂæ89ERS vs ±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ê¡÷¥¼¥Ó¥ª¥¢¥êー¥ÊÀçÂæ¡Ë
GAME1¡§1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë14»þ05Ê¬～¡¡GAME2¡§1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë14»þ05Ê¬～
¡¦ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä vs ÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸ー¥º¡Ê¡÷LaLa arena TOKYO-BAY¡Ë
GAME1¡§1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë14»þ05Ê¬～¡¡GAME2¡§1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë14»þ05Ê¬～
¡¦Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ vs ±ÛÃ«¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥º¡Ê¡÷¤ª¤ª¤¤Ë¥¢¥êー¥ÊÉñ½§¡Ë
GAME1¡§1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë14»þ05Ê¬～¡¡GAME2¡§1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë14»þ05Ê¬～
¡¦º´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º vs ·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¡Ê¡÷SAGA¥¢¥êー¥Ê¡Ë
GAME1¡§1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë14»þ05Ê¬～¡¡GAME2¡§1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë14»þ05Ê¬～
¡¦¥¢¥ë¥Æ¥£ー¥êÀéÍÕ vs Åçº¬¥¹¥µ¥Î¥ª¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ê¡÷ÀéÍÕ¥Ýー¥È¥¢¥êー¥Ê¡Ë
GAME1¡§1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þ05Ê¬～¡¡GAME2¡§1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë15»þ05Ê¬～
¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ vs ¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º¡Ê¡÷TOYOTA ARENA TOKYO¡Ë
GAME1¡§1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þ05Ê¬～¡¡GAME2¡§1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë15»þ05Ê¬～
¡¦»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹ vs ½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¡Ê¡÷Ë¶¶»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
GAME1¡§1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þ05Ê¬～¡¡GAME2¡§1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë15»þ05Ê¬～
¡¦µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º vs Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¡Ê¡÷µþÅÔ»ÔÂÎ°é´Û¡Ë
GAME1¡§1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þ05Ê¬～¡¡GAME2¡§1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë14»þ05Ê¬～
¡¦Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥« vs ²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º¡Ê¡÷¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥¢¥êー¥Ê¡Ë
GAME1¡§1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þ05Ê¬～¡¡GAME2¡§1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë15»þ05Ê¬～
¡¦¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ« vs ¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¤ー¥°¥ë¥¹Ì¾¸Å²°¡Ê¡÷ÀÄ»³³Ø±¡µÇ°´Û¡Ë
GAME1¡§1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë17»þ05Ê¬～¡¡GAME2¡§1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë14»þ05Ê¬～
¡¦Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹ vs ¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¡Ê¡÷ÅìµÞ¥É¥ì¥Ã¥»¤È¤É¤í¤¥¢¥êー¥Ê¡Ë
GAME1¡§1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë17»þ05Ê¬～¡¡GAME2¡§1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë15»þ05Ê¬～
¡¦¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹ vs °ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä¡Ê¡÷¼¢²ì¥À¥¤¥Ï¥Ä¥¢¥êー¥Ê¡Ë
GAME1¡§1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë17»þ05Ê¬～¡¡GAME2¡§1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë14»þ05Ê¬～