【B2第16節 見どころ】福島vs信州の東地区首位攻防戦が実現…奈良や岩手は反撃の足がかりを築けるか

各クラブが28試合を消化したB2リーグ戦は、今節が折り返し地点。オールスターブレイク前の最後の節でもあるが、シーズン前半で振るわなかったクラブとしては、年が明けたこのタイミングで心機一転を図ることも意識したい。

6連敗中で西地区6位のバンビシャス奈良は、福井ブローウィンズと対戦する今節を反撃の足がかりにできるかどうかが問われる。前節はGAME1が60得点、GAME2が46得点とオフェンスが沈黙して神戸ストークスに完敗。3ポイントシュートがGAME1で成功ゼロに終わり、GAME2も3本止まりと不調だったのは痛かった。

東地区4位の福井は、横浜エクセレンスとの直接対決となった前節が3位再浮上のチャンスだったが、GAME1を3点差で落とすと、GAME2は32点差と圧倒され、逆に3ゲーム差をつけられた。得点源の細谷将司とライアン・ケリーが欠場した中でもGAME1では85得点を挙げているだけに、GAME2で本来のオフェンスを展開できなかったことを引きずらないようにしたいところだ。

奈良の3ポイントシュートについては、1試合平均試投数がリーグで唯一20本未満だが、成功率は5位。40パーセントを超えている本多純平のほか、古牧昌也や石井峻平もより積極的に狙い、長距離砲の威力を示していく必要があるだろう。リーグで2番目に多いターンオーバーの減少が得点力アップの大前提となる中、失敗を恐れない思い切りの良さを発揮することができるか。

第8節で対戦した際は福島が信州に2連勝を収めた［写真］＝B.LEAGUE

12月に入って3敗を喫していた東地区首位の福島ファイヤーボンズだが、前節はやや苦しみながらも第10節以来の同一カード連勝。対する同2位の信州ブレイブウォリアーズは12月を9戦全勝で終え、現在12連勝と勢いが増すばかりだ。信州は今節の直接対決で連勝すれば1ゲーム差に迫る。シーズン中盤に入って得点力が増しているエリエット・ドンリーは、福島のディフェンスを崩す上で大きなカギを握るだろう。

反撃の原動力となることが期待される熊本の保坂［写真］＝B.LEAGUE

熊本ヴォルターズは勝率5割目前の状況から、前々節の神戸に続いて前節も信州の地力に屈して“借金”6の状態。一方、接戦を勝ちきれずにいる岩手ビッグブルズは、前節も福島を相手に粘りが実らず、8連敗と苦しい状況だ。両チームとも、現状を打破するには救世主的な存在も必要。熊本では第11節に今シーズン初出場を果たした保坂晃毅、岩手では特別指定選手として加わった吉田龍空にチームの雰囲気を変える働きを期待したい。

前々節に大型連敗から脱したベルテックス静岡は、前節GAME1もライジングゼファー福岡を破って3連勝。GAME2は黒星だったが前日に続く88得点と、課題だったオフェンスは着実に改善している。ディフェンスが安定しない鹿児島レブナイズは、前節もGAME1を1点差で落として青森ワッツと1勝1敗。静岡は、戦列に戻って連敗脱出の立役者となったクリス・エブ・ンドゥの得点力を前面に押し出して戦いたい。

文＝吉川哲彦



構成＝バスケットボールキング

B2リーグ戦の第16節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。今節はパトリック・アウダ（鹿児島レブナイズ）が、通算82人達成のB2通算2000得点達成が期待される。B1でも2291得点を挙げているアウダが、アウェーで節目の記録に到達できるか注目が集まる。また、ベンジャミン・ローソン（横浜エクセレンス）もB2史上初の通算400ダンク達成まであと9と迫っており、外国籍選手たちのメモリアルな瞬間が訪れることに期待したいところだ。

■B2第16節試合日程



・ライジングゼファー福岡 vs 山形ワイヴァンズ（＠北九州メッセ）



GAME1：1月3日（土）14時05分～ GAME2：1月4日（日）14時05分～

・福島ファイヤーボンズ vs 信州ブレイブウォリアーズ（＠宝来屋ボンズアリーナ）



GAME1：1月3日（土）15時05分～ GAME2：1月4日（日）13時35分～

・横浜エクセレンス vs 青森ワッツ（＠横浜武道館）



GAME1：1月3日（土）15時05分～ GAME2：1月4日（日）14時05分～

・愛媛オレンジバイキングス vs 神戸ストークス（＠松山市総合コミュニティセンター）



GAME1：1月3日（土）15時05分～ GAME2：1月4日（日）15時05分～

・熊本ヴォルターズ vs 岩手ビッグブルズ（＠熊本県立総合体育館）



GAME1：1月3日（土）15時05分～ GAME2：1月4日（日）14時00分～

・バンビシャス奈良 vs 福井ブローウィンズ（＠ロートアリーナ奈良）



GAME1：1月3日（土）17時05分～ GAME2：1月4日（日）14時05分～

・ベルテックス静岡 vs 鹿児島レブナイズ（＠浜松アリーナ）



GAME1：1月4日（日）16時05分～ GAME2：1月5日（月）18時05分～