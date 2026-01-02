【ウインターカップ2025男子】1試合最多リバウンドは1年生が上位独占…山梨学院のディオフ・サムは驚異の37R

12月23日から開催された、『Softbank ウインターカップ 2025 令和7年度第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会』が29日に閉幕。男子の部は昨年王者の福岡大学附属大濠高校（福岡県）が東山高校（京都府）を下し創部以来初の同大会連覇を果たした。

1試合個人最多リバウンドランキングを見ると、上位には各校1年生の留学生らが驚異的な数字を残し、ランキングに名を連ねた。ウインターカップ2025の男子1回戦から決勝までにおける個人最多リバウンドランキングは以下の通り。

■ウインターカップ2025男子 1試合個人最多リバウンドランキング



1位：37本 ディオフ・サム（山梨学院高校・1年生／2回戦・正智深谷高校戦）



2位：32本 アジャックアロング・アジャックアロング（開志国際高校・1年生／3回戦・福岡大学附属大濠高校戦）



3位：30本 エゼチェメリエ・ジェイムス（福島東稜高校・1年生／3回戦・北陸学院高校戦）



3位：30本 エモアビノエマニュエル・ディライト（瓊浦学園瓊浦・2年生／2回戦・東山高校戦）



5位：26本 オチレベ・アレクサンダー（京都精華学園高校・1年生／3回戦・土浦日本大学高校戦）



5位：26本 ジョベパ・マリック（帝京長岡高校・1年生／2回戦・光泉カトリック高校戦）



7位：25本 カミソコ・ゾマナ（埼玉栄高校・1年生／1回戦・九州学院高校戦）



8位：24本 オチレベ・アレクサンダー（京都精華学園高校・1年生／1回戦・北海道栄高校戦）



8位：24本 ジェイコブスオベッド大（東海大学付属相模高校・3年生／1回戦・東北学院高校戦）



10位：23本 順位タイ2選手

1位に輝いたのは山梨学院高校（山梨県）のディオフ・サムで、1年生ながら先発出場を果たし37リバウンドという驚異的な数字を叩きだした。200センチの長身を武器に、リバウンドに加え24得点をマーク。敗れはしたものの、強豪正智深谷高校（埼玉県）を追い詰める原動力となった。

2位には32リバウンドで開志国際高校（新潟県）のアジャックアロング・アジャックアロングがランクイン。3回戦の福岡大学附属大濠高校（福岡県）戦はオーバータイムまでもつれ込む激闘を繰り広げ、ウインターカップ王者を最後の最後まで苦しめた。

京都精華学園高校（京都府）のオチレベ・アレクサンダーは、1回戦で24本、3回戦で26本と安定した活躍を見せ、3試合で合計66本のリバウンドをもぎ取り、大会ベスト16入りに貢献した。

【動画】激闘を繰り広げた正智深谷高校vs山梨学院高校ハイライト映像