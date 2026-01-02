先発4選手を欠くナゲッツ…控えセンターのヨナス・バランチュナスも最低4週間の離脱に

1月2日（現地時間1日、日付は以下同）。デンバー・ナゲッツは、ヨナス・バランチュナスが右ふくらはぎの肉離れのため、4週間後に再検査を受けることになると発表した。

ナゲッツはアーロン・ゴードン（ハムストリング負傷）、クリスチャン・ブラウン（左足首捻挫）、キャメロン・ジョンソン（右ヒザの骨挫傷と過伸展）の先発3選手に加え、大黒柱のニコラ・ヨキッチも左ヒザの過伸展のため、4週間後に再検査を受けることになっていた。

そうして迎えた1日のトロント・ラプターズ戦。ナゲッツは先発4選手を欠きながら、同点7度、リードチェンジ16度を記録した一戦に106－103で勝利した。先発出場したバランチュナスは、今シーズン最多の17得点4アシスト3ブロックに9リバウンドで勝利に貢献。

しかし、ラプターズ戦の第3クォーター残り4分3秒でバランチュナスが負傷。今シーズンからナゲッツへ加入した211センチ120キロのセンターは、33試合の出場で平均13.3分8.5得点4.7リバウンド1.2アシストにフィールドゴール成功率59.3パーセントを残していた。

これでナゲッツは、先発センター（ヨキッチ）、2番手のセンター（バランチュナス）がケガで離脱することに。なお、ラプターズ戦ではペイトン・ワトソンが24得点8リバウンド2スティール、ジャマール・マレーが21得点7リバウンド6アシスト、ジェイレン・ピケットが10得点を記録。

また、3番手センターのダロン・ホームズ2世（206センチ102キロ）が21分39秒のプレータイムで11得点3リバウンド1アシスト1ブロックを残している。