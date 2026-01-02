NBA史上7人目…ジェイレン・ジョンソンが“平均25.0得点超え”の月間平均トリプルダブル
1月1日（現地時間12月31日、日付は以下同）。アトランタ・ホークスは、ホームのステイトファーム・アリーナでミネソタ・ティンバーウルブズを126－102で下し、連敗を7でストップした。
2025年最後の試合を勝利で終えたホークスでは、ジェイレン・ジョンソンがゲームハイの34得点に10リバウンド6アシスト2スティール、オニエカ・オコングが17得点8リバウンド5アシスト、クリスタプス・ポルジンギスが16得点、ルーク・ケナードが15得点6リバウンド5アシスト、ダイソン・ダニエルズが11得点8リバウンド9アシスト2スティール2ブロック、ニキール・アレクサンダー・ウォーカーが11得点3アシストを記録。
12月のホークスはリーグワースト2位の3勝11敗と苦戦。2日を終えてイースタン・カンファレンス10位の16勝19敗と負け越している。
それでも、キャリア5年目のジョンソンは12月に12試合へ出場し、リーグ17位の平均25.8得点、同5位の11.2リバウンド、同2位の10.1アシストに1.1スティールと気を吐いた。
1カ月間のアベレージで、25得点超えのトリプルダブルを残したのはホークスの球団史上初。リーグ全体で見ても、24歳のフォワードはNBA史上わずか7人目の快記録をクリア。
これまで、1カ月間のスタッツで“平均25.0得点超えのトリプルダブル”を残した6選手は豪華そのもの。オスカー・ロバートソン（元シンシナティ・ロイヤルズほか／7度）、ラッセル・ウェストブルック（サクラメント・キングス／6度）、ニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ／6度）、ルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ／3度）、ウィルト・チェンバレン（元サンフランシスコ・ウォリアーズほか）、レブロン・ジェームズ（レイカーズ）が達成しており、ジョンソンが7人目の選手となった。
