「え？もうこんなにできるの？」日本サッカー界にもたらされた“朗報”！故障離脱中の森保ジャパン主力、長友佑都＆元10番との砂浜トレを公開！「偉大なる師匠達」との３ショットに反響！「豪華すぎる」「感極まりました」
クリスタル・パレスに所属する日本代表MFの鎌田大地が１月１日、公式SNSを更新。現・森保ジャパンの長友佑都（FC東京）、かつて日本代表の10番を背負った香川真司との自主トレの模様を公開し、反響を呼んでいる。
「偉大なる師匠達と砂浜トレーニングで2025が終わり2026が始まりました。精進して参りまする」
現在、右ハムストリングの怪我で離脱中の鎌田がその一文とともに投稿したのは、砂浜で撮影された新旧日本代表戦士の３ショットと、トレーニングをする様子だ。
「重傷」と報じられていただけに、この投稿に、ファンからは次のようなコメントが寄せられた。
「豪華すぎる。そして楽しそう。W杯での活躍を楽しみにしています！」
「走れてる！！よかったです！！！」
「やべぇ!復活してる！」
「笑顔と走れている姿が見られて感極まりました」
「大地君のウィンクやられた」
「もうそんなに治ったんですね！よかった」
「え？もうこんなにできるの？」
「もう走れるんかい！」
「えぐいえぐい」
ワールドカップが控えているだけに、森保ジャパン主力のリハビリが順調なのは、日本サッカー界にとって朗報だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像＆動画】新旧日本代表の豪華３ショット＆砂浜トレーニング
