timeleszの原嘉孝が自身のInstagramを更新。『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』の舞台裏ショットとして、“同期”であるSnow Manの目黒蓮との2ショットを披露し、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。

■華やかなステージ衣装で並ぶ目黒蓮＆原嘉孝

原は肩組みショットを2枚投稿。白のインナーに黒×白のファー衣装をまとった目黒と、パールをあしらった総柄セットアップに身を包んだ原が並び、ふたりは満面の笑みを浮かべている。ライブ直後ならではの高揚感が伝わってくる1枚だ。

別カットでは、肩を組んだまま原が目黒を指差し、目黒は原の頭に手を置く姿も収められている。同期ならではの距離感と、長年築いてきた信頼関係が感じられるショットとなっている。

■「日本で待ってるぜ」と原が熱いエール

原は投稿に「もっとおれもでかくなって 日本で待ってるぜ 行ってらっしゃい」とコメントを添え、『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影のためカナダへ向かう目黒に、同期として熱いエールを送った。

SNSでは「はらめぐ尊い」「熱い友情」「大号泣」「胸熱すぎる」「エモい」「男気コンビ」「最高のシンメ」「はらめぐの絆は永遠」といった声が相次いで寄せられている。

■佐久間大介「推しの2人にあった！！！」中島健人・高橋海人との自撮りショット公開

この他にも、グループの垣根を超えた舞台裏ショットが続々と公開されている。

Snow Manの佐久間大介は「推しの2人にあった！！！」とつづり、中島健人との肩組みショット、King ＆ Princeの高橋海人（「高」ははしごだかが正式表記）とのピースショットを披露した。

■道枝駿佑は向井康二・七五三掛龍也とのオフな2ショット披露

なにわ男子の道枝駿佑は、Snow Manの向井康二とのノーセット×パーカー姿のオフショットを公開。

さらに、Travis Japanの七五三掛龍也とともに、頬にピースを当てたキュートな2ショットも披露している。