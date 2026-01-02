武者陵司「ナショナリズムの覚醒が日経平均を6万5000円に押し上げる」（前編）＜新春特別企画＞
（1）中国の国力充実が西側を圧する
緊張感が高まる新年を迎えた。米中対立、AI（人工知能）革命の進展、日本株式5万円までの大上昇は、昨年新春に予想した通りであった。しかし、重大な誤謬も犯した。それは中国の強大化の軽視である。この対中過小評価で最も衝撃を受けているのは、世界秩序の盟主米国とトランプ大統領であろう。いま戦端が開かれたとして、米国に勝ち目はない。軍事力、工業力、人民を戦争に動員する統率力において、中国は米国を圧倒している。米国の勝ち筋は目先の暴発を回避し持久戦に持ち込むことにより、中国の弱体化を誘導する以外にはない。
2025年の驚くべき情勢展開は、中国の劇的台頭、強大化に起因するといっても過言ではない。ウクライナ戦争における侵略者ロシアの勝利（ウクライナからの領土略取）、専制国家中国・ロシア・北朝鮮の枢軸形成、米国の対ロ融和、米欧の軋轢、世界工業力（サプライチェーン）の中国支配、中国の対日威圧など、悪夢のような危険事態がいまの現実である。蠟小平氏の養光韜晦（爪を隠して力を蓄え時期を待つ）の時代を経て、習近平氏の中国は世界の覇権国としての野望をあからさまにしている。
中国の強大化は全く必然ではなく、米国、欧州など先進国の侮りと油断の産物であった。具体的には、（A）中国の経済成長が民主化をもたらすと期待した対中支援、（B）人権・環境・後発国に過度に配慮する理想主義、（C）西欧的価値観を人類の最高の到達目標とする優越意識など、現実離れしたイデオロギーが政策を誤らせた。過去50年間の政策は、冷戦が終わり、米国の世界唯一のスーパーパワー体制が永続するとの予見に基づくものであったが、結果は期待とは全く逆であった。
この新しい現実の下で、すべての戦略・政策が再構築されなければならない。トランプ米政権の強権的で、唐突に見える政策の多くはこの現実に対応したものである。
●世界は弱肉強食の時代、米国は世界戦略を根本転換
共産党一党独裁、全く言論の自由なく、高度のテクノロジーによって国民の一挙手一投足が監視されている中国が、米国とともに世界を統治する時代、「G2」が現実となった。ジョージ・オーウェルが小説「1984年」で描いたデストピアがそこに存在している。いまのところ中国市民が大きな抑圧感を意識しておらず、物質的な豊かさがある「幸福な被監視」状態にあり、小説中の悲惨感はない、と言われている。しかし、香港の民主主義制圧に見られるように、経済悪化が進行すれば、より強権抑圧を強める可能性は高い。
米国は「2025NSS」（2025年国家安全保障戦略）を発表し、これまでの米国の世界戦略を完全に否定した。「米国の能力を過大評価し、グローバリズムと自由貿易に誤った破壊的賭けをした……その結果、米国の力、富、良識の礎となった国家の特質が損なわれた」と総括した。中国のロシア産原油購入、西側から禁輸されたロシアへの工業製品の一手供給などの支援がなければ、ロシアの戦争継続は不可能だっただろう。また、米国は3大核保有大国のうちの2カ国・中ロ同盟を敵に回して戦えるだけの余裕はなく、望ましくなくても、対ロ宥和以外の選択肢はない。トランプ政権が危機感と当事者意識が希薄な欧州に苛立つのも、現状認識の差に起因する。
「2025NSS」は「神から与えられた自然権と国民の福祉と利益を守り、世界大戦を回避するためには、（A）国家利益最優先、（B）強さによる平和＝最強の経済・技術・軍隊をつくる、（C）リアリズムと勢力均衡（他国に介入しないが、敵対的勢力の台頭も許さない）、（D）不公平性（フリーライド、貿易不均衡、略奪的経済慣行）を許さない」などが謳われている。その具体策として、経済安全保障、貿易不均衡の是正、再工業化とサプライチェーンの取り戻し・防衛産業の再生、エネルギー優位性の確保・ネットゼロ（温室効果ガス排出量の実質ゼロ化）イデオロギーの拒否、金融優位の維持、が挙げられている。地域的には（a）米国の裏庭西半球におけるモンロー主義の再確認、（b）世界成長センターアジアへの関与と中国の台湾・太平洋地域での現状変更を容認しない、（c）欧州においては国民的アイデンティティーと自信の回復を促し、ロシアとの戦略的安定の再構築を図る――などがうたわれている。