少年が飛び降りた夜…不老不死の男が見せた最後のアトラクションが人類の未来をひっくり返す？笑いと涙の壮大作【作者に聞く】
初めて描いた創作漫画「陰キャ王子と高嶺の華子さん」が“pixivコミック編集員のオススメ”に抜粋されたり、“今週の注目漫画16選”に選出された杉岡ケイ(@kei_sugioka)さん。現在は、一般企業で働くかたわら、先述した漫画作品が某出版社の編集者の目に止まり担当編集がついて、創作活動を続けている。そんな杉岡さんが描いた「不死の娯楽」は、SNSにアップされると3万を超える“いいね”がつき、「泣いていい？」「なんやこれ涙が止まらへん」「あれ，目から塩水が」「雨が…降ってきたな…」などのコメントが140以上ついた話題作だ。
本作「不死の娯楽」の不老不死というテーマは、もともと担当編集者のアイデアだったそう。「どう？興味ない？」と聞かれたものの、作者の杉岡ケイさんは「全然興味ないです…」と返答したという。さらに「不老不死のキャラって最初から悲しみしかないじゃないですか。私はハッピーエンドが好きなんですよ。だから描ける気がしない」と、率直な思いを伝えたと教えてくれた。
すると、担当編集者は「もし杉岡さんが不老不死になったら何しますか？」と尋ねたという。杉岡さんは「主人と子供に会うために、タイムマシンを作って過去に戻ると思います…」と、思わず涙ぐみながら答えたそう。その様子に編集者は笑いながら、「面白いね!!そんな答えをしたのは杉岡さんが初めてです！じゃあそれ漫画にしてよ」と言い、杉岡さんは不老不死をテーマに描くことになったという。
キャラクター設定について、主人公の陽介は「不死であることを悲観せず、明るく無限の生を満喫していて、そこに一種の狂気を感じさせるキャラにしたかった」と、杉岡さんは明かす。一方、相方のミライは「陽介と対照的にしたいので黒髪で片目隠れとかいいなと思ったときに、隠してる目の下がカメラになってたら…というのを偶然思いつきました。そこから、人類滅亡の救世主になるために改造された人間だったら、というアイデアに至り、何とかネームの完成までこぎつけることができました」と、キャラ設定に時間を要したことを明かしてくれた。
読者からストーリーの設定や表現面で高く評価されている同作。ぜひ、じっくりとその世界観を味わってみてほしい。
取材協力：杉岡ケイ(@kei_sugioka)
