インターネットで買い物をするのが当たり前となった今、私たち消費者を惑わし、意図しない選択をさせるようなネット上のデザイン、「ダークパターン」に注意が必要だ。ネットサーフィンが増える年末年始。気をつけたいポイントを解説する。

■ネットで見かけるこの表示 実は…

インターネットで買い物をする際、この画像と似たようなウェブサイトを目にしたことがないだろうか。よく見ると、価格が高い「お徳用サイズ」と「定期お届けコース」があらかじめ選択されている。

このまま購入すると、本当は1回だけ購入しようと思っていても、気づかないうちに、より高額な商品を定期購入してしまう可能性があるのだ。こういった、「消費者を惑わし、意図しない選択をさせるようなデザイン」のことを「ダークパターン」という。インターネットで商品やサービスを購入するのが当たり前になる中、より一層の注意が必要になっている。

ホテル予約サイトを例にしたこちらの画像では、セール価格終了までのカウントダウンが表示されているが、これもダークパターンのひとつだ。カウントダウンを表示することで、私たち消費者を焦らせ、冷静な判断力を鈍らせてしまう。中には、カウントダウン終了後も価格が変わらない、虚偽の記載のケースもあるという。



また、このようなデザインも、消費者を惑わすようなデザイン＝ダークパターンだ。チェックボックスの文章が「お知らせを希望しません」となっており、メールマガジンなどの配信を希望しない場合にチェックすることを求めている。

文章が否定形で分かりにくいうえ、配信を希望する際にチェックを入れる形式が一般的であるため誤解しやすい。いわゆる「ひっかけ質問」とよばれるパターンだ。

ダークパターンはこのほかにも、自分で選んでいないのにあらかじめ買い物カートに商品が入っているケースや、サービスを解約する際にわざと分かりづらい表示をしたり、解約のデメリットを表示したりすることで解約させにくくするケースもある。

無意識のうちに、誤った選択をさせられてしまうリスクのあるダークパターン。しかし、日本ではまだ、ダークパターンを一律で取り締まる法律は存在しない。2025年11月に消費者庁で検討会が行われるなど規制に向けた動きはあるものの、規制への議論は始まったばかりだ。

■「お金を持つ前に知識を」高校でモデル授業開講

こうした中、12月上旬、埼玉県三郷市の高校でダークパターンに注意を促すモデル授業が行われた。

高校1年生が、家庭総合の授業の一環として、ダークパターンについて学習した。教材として使われたのは、ダークパターン対策協会が学生に向けて制作した啓発動画。

「ダークパターン事件ファイル」として具体的なケースとともに注意点がまとめられていて、例えば、気づかないうちに除毛クリームを定期購入させられるケースや、格安のコンサートチケットを購入すると、手数料などが上乗せされて結局は高額になったケースなど、高校生にとって身近な内容になっている。

生徒は動画を視聴した後、「怪しいサイトはまず使用しないようにする」「必ず詳細を確認する」など、動画から学んだ対策を話し合った。授業を受けた生徒からは、「（映像と）似たような経験があり、分かりやすかった」「きょうでダークパターンの危険性がよく分かったので、意識して生活したい」などの感想が聞かれた。

動画を作成したダークパターン対策協会の小川晋平代表理事は、「ダークパターンは、自由に使えるお金を持ち始める高校生や大学生が最も引っかかりやすい。その年齢を迎えるまでにダークパターンについて知ることで、いざ直面した際に『これ怪しいぞ』と感じることができるような経験値を増やしたい」と話す。

モデル授業を皮切りに、「この授業を少しずつ全国に広げていきたい」としていて、高校生に限らず、小・中学生の授業でもダークパターンについて学ぶよう働きかけていくという。

■引っかからないためにはどうすれば？

ダークパターンに詳しい武蔵野美術大学の長谷川敦士教授は、「ダークパターンは心理学を利用し、人間の心理をうまくだまして、引っかけるということをやっている」と警鐘をならす。では、私たちがダークパターンに惑わされず、正しい選択をするためにはどうしたらよいのか。長谷川教授は、3つポイントをあげる。

（1）ダークパターンというデザインがあることを知る

「ダークパターンを知らないと、（誤った選択をしたときに）自分が悪いんだという風に自己責任に帰してしまう」長谷川教授は、ダークパターンの存在を知り、惑わされているのは自分のせいではなく、そういったデザインのせいなのだと認識する必要があると指摘する。

（2）ひとつひとつのサービスを疑う

消費者庁が2022年に行った調査によると、ダークパターンを目にしたことがある人は実に89.2％にのぼる。「残念ながらダークパターンは多くある。そのためいったん、ここはダークパターンかもしれないという気持ちでひとつひとつの使うサービスを疑ってかかる。自分の信用できる事業者から買う、（信用できるかどうか）自信がなければ利用しないというのが原則です」（長谷川教授）。

（3）感情的な判断を避ける

長谷川教授はまた、ダークパターンには「どうしても人が焦ったり、ぱっと見の情報で心を動かされたりしてしまうことをうまく使っているところがある」と話す。そのため、ネット上で何か判断をする際には必ず一呼吸置き、デザインに心を動かされてしまうことを防ぐことも大切だと呼びかける。

なお、被害を受けた際には、最寄りの消費生活センターに相談することもできる。消費者ホットライン「188」番に電話をかけると最寄りの相談窓口などにつながり、専門の相談員が公正な立場で処理にあたってくれる。

新しい取り組みも始まっている。

ダークパターン対策協会は11月、「NDD（ノン・ディセプティブ・デザイン）認定マーク」の運用を始動した。審査機関や協会の審査を受け、「ダークパターン」を使用していないと認定を受けたサイトが、このマークを表示できる。

担当者によると、12月時点で、複数の事業者がNDD認定マークの審査を受けている。このマークがついたウェブサイトを利用するのも、意図しない買い物をしないための選択肢のひとつだ。