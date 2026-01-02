大手百貨店で正月恒例の初売りが始まった。

「働き方改革」が広がり、元日の営業を取りやめて２日以降に開店する店が多くなっている。

そごう横浜店（横浜市）では２日午前４時過ぎ、１番乗りの客が店頭に姿を見せた。広報担当によると、開店後約３０分時点の来店客は約１万人に上った。

今年の福袋は、指定期間中の好きな日に山下公園近くに立つ「横浜マリンタワー」のライトアップの色を選べる権利が当たるものや、同公園近くの「ホテルニューグランド」の宴会場で、普段は振る舞っていないアフタヌーンティーを楽しめる宿泊パックなど、「体験型」の商品を充実させている。

物価高をはね返そうと、紳士用ジャケットを税込み２０２６円で購入できる割安感のある福袋も用意した。菓子や婦人服を購入した静岡県藤枝市の７０歳代女性は「色々なものの値段が上がっているので、なるべくお得な商品を選んだ」と話していた。

初売りを遅らせる動きは各社に広がっている。２日はそごう・西武と三越伊勢丹ホールディングスが傘下の店舗で初売りを実施し、高島屋や大丸松坂屋、東武百貨店などは３日から営業を開始する。１４年ぶりに元日営業をやめたそごう横浜店の豊田隆信店長は「従業員のモチベーション（士気）向上につながっている」と説明した。