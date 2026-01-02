俳優のムロツヨシ（49）が2日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。1日に配信したインスタライブに偶然映り込んだ俳優に言及した。

ムロは1日に行った街頭でのインスタライブで自身の壁画アートが完成するまでを配信。道行く人々と話したり、写真に応じたりする様子が流された。

そこに突然、長身の男性が登場。ランニングしていた足を止めたのは、俳優の竹内涼真だった。ムロは「おおおお」と驚きの表情。一度フレームアウトし、戻って来た2人。ムロが「びっくりした。インスタライブやってんの」と説明すると、竹内はカメラ目線を披露。「あけましておめでとうございます」と握手を交わし、「走ってきます」と再び颯爽（さっそう）と走り出した。ムロは「また戻って来て。おもしろ！」と送り出した。

まさかの人気俳優“コラボ”にネット上では「奇跡」「元日から走ってるのさすが」「脚長っ」「神回すぎる」「運命」「こんな偶然ある?」などの声が上がった。また、「陸王」「勝男」など、竹内が出演しているドラマやその役名で驚く声も多く寄せられていた。

そして、ムロはこの日、青空の写真をストーリーズにアップ。「空青し」とつづり、「走 竹内涼真くんのように、笑」と1日に遭遇した竹内に言及していた。