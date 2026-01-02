第102回箱根駅伝

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の往路は2日、東京・大手町〜箱根・芦ノ湖の5区間（107.5キロ）で行われ、青学大が5時間18分9秒の往路新で3連覇を飾った。山上りの5区（20.8キロ）で黒田朝日（4年）が、驚異的なタイムを叩き出すなど、計3区間で新記録が出る高速レースとなった。

青学大のスーパーエース、黒田がとてつもない記録を叩き出した。大学OBの若林宏樹さんが昨年マークした1時間9分11秒を一気に1分55秒も更新する1時間7分16秒で、5位から逆転優勝に導いた。

1区（21.3キロ）は国学院大の青木瑠郁（4年）が1時間0分28秒の区間新。2位の中央大・藤田大智（3年）、3位の関東学生連合・川崎颯（筑波大3年）も従来の記録よりも速く駆けた（川崎の記録は参考記録）。

各チームのエースが集う2区（23.1キロ）では、城西大のヴィクター・キムタイ（4年）が1時間5分9秒の区間新。5区間中3区間で、計5人が従来の記録を上回った。元日のニューイヤー駅伝では1区以外の6区間で計17人が区間新記録をマーク。箱根と合わせた正月の2日間で、合わせて22人となった。

区間新ラッシュは、ネット上でも「天候の良さもあるかもだけど、シューズの進化の恩恵は多大にあると思う」「ポンポン区間新出てるけど、シューズなのかトレーニングなのか補給なのか」「なにが変わったんだろう？」「天候コンディションがいいから？」「目標達成のために努力し続けることができる人間の凄さを毎年感じる」などと注目されていた。シューズの進化、気象条件、そしてランナーのレベルアップが空前の記録ラッシュを生んでいる。



（THE ANSWER編集部）