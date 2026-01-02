そんなところにも収納できるのか！

ノートPCをモニターに繋いで使う時悩むのが、クラムシェルモードのノートPCの置き場所。スタンドに立てて置いてもいいのだけど、コンパクトなデスクだとこれも意外に場所をとるんですよね。

そんなコンパクトなデスクで、作業空間を広々と取れる「ラック」を見つけました。

デスクの「天板裏」にラックを設置できる

Image: 山崎実業 山崎実業「デスク下ノートパソコン&キーボード収納ラック スマート」3,960円（税込）、山崎実業「デスク下ノートパソコン収納ラック スマート」2,860円（税込）

山崎実業の「デスク下ノートパソコン&キーボード収納ラック」と「デスク下ノートパソコン収納ラック スマート」は、デスクの天板裏に取り付けられる収納ラック。付属の木ネジ4つを天板裏から取り付け、設置します。

Image: 山崎実業 「デスク下ノートパソコン収納ラック スマート」のガード

これならばノートPCを預けられると思えるのは、「ガード」が理由。2段の「デスク下ノートパソコン&キーボード収納ラック」も1段の「デスク下ノートパソコン収納ラック」も、ノートPCを支える部分のラック奥にガードがついているため、ノートPCが奥側に落下するのを防いでくれるのです。

Image: 山崎実業 「デスク下ノートパソコン&キーボード収納ラック」の側面

それでいながら側面はあいているので、通気性もケーブルへのアクセス性も抜群。それにラックとノートPCが触れ合う底面部分にはフェルトがついています。ラックの素材自体はスチール（粉体塗装）と丈夫で硬い素材だけど、このフェルトでノートPCやキーボードの傷を防ぐことができます。

耐荷重もしっかりで頼もしい

Image: 山崎実業

どちらのタイプも、ノートPCを収納できる部分は奥行き約23.6cm（内寸）。例えば、M4 Macbook Air 13インチは奥行き約21.5cmなのですっぽりと収まります。さらに、1段タイプの収納部は対荷重約6kg、2段タイプは対荷重約2.75kg（収納部下段）と力持ち。

天板裏にノートPCを収納すれば、ごちゃっとして見えるケーブルも目隠しできて、スッキリしそうだなぁ。

