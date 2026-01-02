デスク下がノートPCの指定席に。山崎実業の収納ラックで作業スペースを確保
そんなところにも収納できるのか！
ノートPCをモニターに繋いで使う時悩むのが、クラムシェルモードのノートPCの置き場所。スタンドに立てて置いてもいいのだけど、コンパクトなデスクだとこれも意外に場所をとるんですよね。
そんなコンパクトなデスクで、作業空間を広々と取れる「ラック」を見つけました。
デスクの「天板裏」にラックを設置できる
山崎実業の「デスク下ノートパソコン&キーボード収納ラック」と「デスク下ノートパソコン収納ラック スマート」は、デスクの天板裏に取り付けられる収納ラック。付属の木ネジ4つを天板裏から取り付け、設置します。
これならばノートPCを預けられると思えるのは、「ガード」が理由。2段の「デスク下ノートパソコン&キーボード収納ラック」も1段の「デスク下ノートパソコン収納ラック」も、ノートPCを支える部分のラック奥にガードがついているため、ノートPCが奥側に落下するのを防いでくれるのです。
それでいながら側面はあいているので、通気性もケーブルへのアクセス性も抜群。それにラックとノートPCが触れ合う底面部分にはフェルトがついています。ラックの素材自体はスチール（粉体塗装）と丈夫で硬い素材だけど、このフェルトでノートPCやキーボードの傷を防ぐことができます。
耐荷重もしっかりで頼もしい
どちらのタイプも、ノートPCを収納できる部分は奥行き約23.6cm（内寸）。例えば、M4 Macbook Air 13インチは奥行き約21.5cmなのですっぽりと収まります。さらに、1段タイプの収納部は対荷重約6kg、2段タイプは対荷重約2.75kg（収納部下段）と力持ち。
天板裏にノートPCを収納すれば、ごちゃっとして見えるケーブルも目隠しできて、スッキリしそうだなぁ。
Source: 山崎実業
