1月1日 公開

YouTubeの「ポケモン公式YouTubeチャンネル」にて動画「ポケモン30周年、はじまる」が1月1日に公開された。

「ポケットモンスター」シリーズは1996年2月27日に「ポケットモンスター 赤・緑」が発売され、様々なゲームのリリースやアニメ、映画、グッズなど様々な展開が行なわれてきた。2026年は記念すべき30周年イヤーとなっており、今回ティザー映像が公開された。

映像では歴代のピカチュウが登場するほか30周年を記念するロゴが公開。さらに「ポケモン30周年、はじまる」という文言と「2026.02.27」という日付が確認できる。初代の「ポケットモンスター 赤・緑」の発売日に合わせた日付になっており、続報の発表に期待がかかる。

【【公式】ポケモン30周年、はじまる（2026.02.27）】