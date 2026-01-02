「寒くて外出たくない」人に“この1本”！【ハニーズ】40・50代の相棒♡「あったかパンツ」
毎日寒くて外に出たくない……。そんな寒がりさんは、保温性のある「あったかパンツ」を試してみて。今回編集部が注目したのは【ハニーズ】の「裏フリースパンツ」。あたたかさはもちろん、美しいシルエットできちんと見えも叶うかも。実用性もデザイン性も備わったパンツは、ミドル世代の冬コーデで手放せなくなる予感。
足元すっきり！ きれいめテーパードパンツ
【GLACIER lusso】「ウォームテーパードパンツ」\3,980（税込）
ハニーズの一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】からピックアップしたのは、すっきりとしたテーパードシルエットのパンツ。きちんと感のあるセンタープレス入りのデザインで、オンオフ問わず使えそうです。公式サイトには「裏フリースであたたかくソフトな肌触り」とあり、きれい見えしながら防寒もできるのが魅力的。ベージュ・アイボリー・ブラックのベーシックカラーに加え、差し色になるダークブルーも展開しています。
ベロアパンツで上品な冬コーデに
【ハニーズ】「あったかストレートパンツ」\2,980（税込）
季節感高まるベロアパンツ。裏地は保温性のあるフリース素材になっており、寒さが厳しい日に重宝しそうです。ストンと落ちるストレートシルエットで、脚のラインを拾いにくいのが嬉しいポイント。ウエストはゴム仕様と、脱ぎ穿きも楽にできそう。トレンドカラーのモカのほか、アイボリー・ブラック・スミクロなど着まわしやすい色味をラインナップ。
※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Emika.M