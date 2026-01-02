外食産業の専門家が選んだ超有名チェーン店の知られざる「コスパ＆満足度が高いメニュー」が凄すぎる！

「選べるメニュー」が強い！飲食チェーン店のコスパ最強メニュー

飲食チェーンには長らく、″1000円の壁″が存在していた。しかし昨今のインフレで、その壁は崩壊しつつある。そんな今、コスパ最強のグルメは何なのか。飲食業プロデューサーの須田光彦氏、フードアナリストの重盛高雄氏、フードジャーナリストの長浜淳之介氏、Ｂ級グルメ探究家の柳生九兵衛氏の″外食チェーン四賢人″が激論を交わした。

――ハンバーガーチェーンでオススメはありますか？

須田 『バーガーキング』の『キングミールワッパーチーズJr.』はガッツリ食べたい人向きです。バーキンのワッパー（バーガー）は大きいので、『 Jr．』サイズでも食べ応えがあります。フレンチフライＳサイズ、チキンナゲット５ピース、ドリンクにアップルパイまで付いて850円は反則級。無料オプションの『オールヘビー』で、野菜とソースの量を1.5倍にすれば、味わいと栄養のバランスが整います。

重盛 バーキンは10月に国内300店舗を突破し、よく見かけるようになりました。店に行きやすいというのもポイントが高いですね。私は王道ですが、『モスバーガー』の『モスバーガー』（単品470円）を推したい。モスは注文してから調理するので、食べ終わるまで熱々のバーガーを楽しめる。最後に包装紙に残ったミートソースをすすると余韻も楽しめます。

須田 私もやります（笑）。あの価格であのソースのクオリティは素晴らしい。

長浜 今の季節なら『マクドナルド』の『グラコロ』（単品440円〜）も旨い。衣のサクッ、キャベツのパリッ、グラタンのトロッという３つの食感が味わえます。

柳生 マックといえば、『チキチー（マックチキンチーズ）』（単品250円〜）は低価格帯で随一の食べ応えと味だと思います。安さを求めるならコレでしょう。

――ファミレスはいかがでしょう。

柳生 『サイゼリヤ』のランチメニューの『ディアボラ風ハンバーグ』は外せない。平日15時までですが、スープとライス付きで600円。＋50円でライスを大盛りにできますし、逆にライスを小盛りにすれば50円引きになります。同じく平日限定ですが、時間の縛りがないのは『ガスト』の『ガストフィットメニュー２』。39品のミニサイズのメニューから３品選んで、ドリンクバー、おかわり自由のスープが付きます。価格は店舗で異なりますが、990〜1090円と破格です。

長浜 ドリンクバーをなしにして、代わりにワイン１杯にしても良いんですよね。選択肢が多いメニューですが、柳生さんはどれを頼みますか？

柳生 ほぼマストで頼むのは『唐揚げ（５コ）』ですね。コスパの高さは選べる品の中でトップクラスだと思います。

――その他チェーンの秀逸メニューは。

重盛 『コメダ珈琲店』の『モーニングサービス』ですね。価格は店舗によって異なりますが、『コメダブレンド』であれば、460〜700円で、パンと、ゆで玉子などの一品が付きます。喫茶店なのでゆったりできる点もメリットです。

長浜 『焼肉ライク』の『デジカルビ＆但馬鶏焼肉セット』（580円）も狙い目だと思います。豚カルビ、鶏もも、玉ねぎ、ご飯、スープ、キムチのセット。あまり話題にあがりませんが、ライクは地味にお米が旨い。ご飯が進むセットです。

柳生 最近注目しているのは『資(すけ)さんうどん』の『選べるしあわせセット』（909円〜）です。ミニうどん、ミニ丼をそれぞれ４種類から選ぶセットで、50円追加で『ミニぼた餅』など甘味も選べる。『肉ごぼ天うどん』、『カツとじ丼』、『ミニぼた餅』と、資さんうどんの人気メニューを一度に味わえます。資さんうどんは24時間営業の店舗が多く、同セットは時間の縛りがないので、いつでも頼める点も幸せです。

――結論に移ります。最もコスパ＆満足度が高いメニューはどれでしょうか。

重盛 全体的な傾向として、コスパの高いメニューは、平日●時までといった、時間縛りのものが多い。時間帯ごとに見ていくのが良いと思います。

柳生 朝なら『松屋』の『Ｗで選べる玉子かけごはん』がNo.１だと思います。

長浜 ランチは激戦ですが、『サイゼリヤ』の『ディアボラ風ハンバーグ』、『バーミヤン』の『日替わりランチ』が２強でしょうか。

柳生 『ガスト』の『ガストフィットメニュー２』は平日限定ですが、時間縛りはありません。これを夜に頼むのはどうでしょうか。

重盛 時間縛りなしでは『バーガーキング』の『キングミールワッパーチーズ Jr．』も相当強い。曜日縛りもなく、店舗数も十分にあります。

長浜 『餃子の王将』の『ジャストサイズメニュー』も捨てがたいですね。

柳生 旬なのは『資さんうどん』の『選べるしあわせセット』でしょう。九州発チェーンで店舗数は多くありませんが、現在、関東、関西で出店が続いています。今後目にする機会も増えるはず。

須田 やはり、お客さんにミニサイズをたくさん選ばせて、テーブルを賑(にぎ)やかにするのがトレンドなのでしょうね。

長浜 回転寿司の楽しさに通じる部分がありますね。要するに、今、多くの飲食店が″回転寿司化″している。店側も一つのメニューというより、多数のメニューで客の満足度を高めようとしている。

須田 その中では『ガストフィットメニュー２』がコスパの高さ、選択肢の多さ、平日限定だが時間縛りなしなど、総合的に考えて優秀さが際立ちます。

重盛・長浜・柳生 異議なし!!

″四賢人″の激論は３時間にも及んだ。明らかになったのは、各社が力を注ぐ、客に選ばせるセットメニューの秀逸さだ。今回の議論を参考に、お得なメニューを″選んで″みてはいかがだろう。

バーガーキング『キングミールワッパーチーズJr.』（850円）

サイゼリヤ『ディアボラ風ハンバーグ』（600円）と『小エビのサラダ』（350円）

資さんうどん『選べるしあわせセット』（909円〜）

コスパ1位ガスト『ガストフィットメニュー２』（990円〜）

『FRIDAY』2026年1月2日・9日・16日合併号より