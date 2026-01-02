【箱根駅伝】国学院大は1分54秒差の4位 前田監督「諦めるようなタイムじゃない。明日攻めていきたい」
◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日 東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）
箱根駅伝総合3連覇を目指す青学大が5時間18分8秒の往路新記録で3年連続往路優勝を飾った。3分24秒差の5番手でたすきを受けた5区のエース黒田朝日（4年）が1時間7分16秒の驚異的な区間新記録をマークし、歴史的逆転劇を演じた。
悲願の総合初優勝を狙う国学院大は青学大と1分54秒差の往路4位だった。1区で青木瑠郁（4年）が1時間0分28秒の区間新記録をマークしてトップ発進。しかし、2区で主将の上原琉翔（4年）が区間12位と伸び悩んだ。3区で野中恒亨（3年）が区間3位、4区の辻原輝（3年）と5区の高石樹（1年）も区間4位だったが、早大や青学大のようにレースを支配するような走りは見せられなかった。
前田康弘監督は「往路は先頭でゴールを狙っていたんですけども、ちょっとね。1区は非常に良いスタートを切れたんですが、2区、3区が思うような力を出せなかったんですけども、4区、5区の選手がしっかり巻き返してくれましたので、まだ明日全く諦めるようなタイムじゃないと思いますから、明日また攻めていきたいと思います」と前向きに話した。青木については「最後の4年目、副将としてしっかり走ってくれたので凄く私もうれしい」とコメント。復路のポイントを問われると「やっぱり6区、7区のところでしっかり流れをつくれるかだと思いますので、少しでも前へ詰めて順位を上げる、そんなレースをしたいと思います」と抱負を述べた。
芦ノ湖から東京・大手町への復路は3日午前8時にスタートとなる。
【往路順位】
(１)青学大 5時間18分8秒
(２)早大 5時間18分26秒
(３)中大 5時間19分44秒
(４)国学院大 5時間20分2秒
(５)城西大 5時間20分20秒
(６)順大 5時間21分49秒
(７)駒大 5時間23分0秒
(８)創価大 5時間24分2秒
(９)日大 5時間25分0秒
(10)東海大 5時間26分10秒
＜以上シード圏内＞
(11)中央学院大 5時間26分22秒
(12)山梨学院大 5時間27分28秒
(13)東農大 5時間28分2秒
(14)神奈川大 5時間28分25秒
(15)東洋大 5時間28分55秒
(16)日体大 5時間30分4秒
(17)帝京大 5時間30分25秒
(18)大東大 5時間30分43秒
(19)東京国際大 5時間30分45秒
(20)立大 5時間33分5秒
OP 関東学生連合 5時間32分2秒