◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日 東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）

箱根駅伝総合3連覇を目指す青学大が5時間18分8秒の往路新記録で3年連続往路優勝を飾った。3分24秒差の5番手でたすきを受けた5区のエース黒田朝日（4年）が1時間7分16秒の驚異的な区間新記録をマークし、歴史的逆転劇を演じた。

悲願の総合初優勝を狙う国学院大は青学大と1分54秒差の往路4位だった。1区で青木瑠郁（4年）が1時間0分28秒の区間新記録をマークしてトップ発進。しかし、2区で主将の上原琉翔（4年）が区間12位と伸び悩んだ。3区で野中恒亨（3年）が区間3位、4区の辻原輝（3年）と5区の高石樹（1年）も区間4位だったが、早大や青学大のようにレースを支配するような走りは見せられなかった。

前田康弘監督は「往路は先頭でゴールを狙っていたんですけども、ちょっとね。1区は非常に良いスタートを切れたんですが、2区、3区が思うような力を出せなかったんですけども、4区、5区の選手がしっかり巻き返してくれましたので、まだ明日全く諦めるようなタイムじゃないと思いますから、明日また攻めていきたいと思います」と前向きに話した。青木については「最後の4年目、副将としてしっかり走ってくれたので凄く私もうれしい」とコメント。復路のポイントを問われると「やっぱり6区、7区のところでしっかり流れをつくれるかだと思いますので、少しでも前へ詰めて順位を上げる、そんなレースをしたいと思います」と抱負を述べた。

芦ノ湖から東京・大手町への復路は3日午前8時にスタートとなる。

【往路順位】

(１)青学大 5時間18分8秒

(２)早大 5時間18分26秒

(３)中大 5時間19分44秒

(４)国学院大 5時間20分2秒

(５)城西大 5時間20分20秒

(６)順大 5時間21分49秒

(７)駒大 5時間23分0秒

(８)創価大 5時間24分2秒

(９)日大 5時間25分0秒

(10)東海大 5時間26分10秒

＜以上シード圏内＞

(11)中央学院大 5時間26分22秒

(12)山梨学院大 5時間27分28秒

(13)東農大 5時間28分2秒

(14)神奈川大 5時間28分25秒

(15)東洋大 5時間28分55秒

(16)日体大 5時間30分4秒

(17)帝京大 5時間30分25秒

(18)大東大 5時間30分43秒

(19)東京国際大 5時間30分45秒

(20)立大 5時間33分5秒

OP 関東学生連合 5時間32分2秒