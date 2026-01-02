±ºÏÂ¡¢¾ÅÆî¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î2Áª¼ê¤¬Éüµ¢¡ÄÆóÅÄÍý±û ¡ÖÁ´¤Æ¤ò¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤ËÃí¤®¤Þ¤¹¡×
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤«¤é¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿FWÆóÅÄÍý±û¤ÈGKµÈÅÄ½Ø¤¬¡¢´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¡£2Æü¤ËÎ¾¥¯¥é¥Ö¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß22ºÐ¤ÎÆóÅÄ¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¥ô¥¡¥Ã¥«¡¼¡¦¥¤¥ó¥¹¥Ö¥ë¥Ã¥¯¤ä¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ú¥ë¥Æ¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2024Ç¯²Æ¤«¤é±ºÏÂ¤Ë²ÃÆþ¡£¤·¤«¤·¡¢2025¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾¤Ï¸ø¼°Àï5»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤É¤È¤Þ¤ê¡¢Æ±Ç¯²Æ¤«¤é¾ÅÆî¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¾ÅÆî¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï16»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ2¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸½ºß29ºÐ¤ÎµÈÅÄ¤Ï¡¢¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¡¢ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê±ºÏÂ¤Ë²ÃÆþ¡£²ÃÆþ¸å¤Ï¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤¬¤Ê¤¯¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó²Æ¤«¤é¾ÅÆî¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¾ÅÆî¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï4»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Î¾Áª¼ê¤Ï¾ÅÆîÂàÃÄ¤ËºÝ¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¢§ÆóÅÄ
¡ÖÈ¾Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦Ã»¤¤´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬J2¹ß³Ê¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶¯¤¤ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Î¥Á¥ã¥ó¥È¤ò²Î¤¤¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤Ï¡¢Ëè»î¹ç¡Ö¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤ê¡¢Àï¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤òËÍ¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¡¢ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤â¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¡¢¤½¤·¤Æ¿´¤«¤é³Ú¤·¤¯¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤¿»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¾ï¤ËÇ®¤¤À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÃ»¤¤´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ºâ»º¤Ç¤¹¡£¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢§µÈÅÄ
¡ÖÈ¾Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦Ã»¤¤´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤òµß¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏËÜÊª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Èó¾ï¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤È¤Î¤´±ï¤ä¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢Î¾Áª¼ê¤Ï±ºÏÂÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¢§ÆóÅÄ
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÆ¤Ó¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¤Ç¤Ï¡¢¾ï¤ËÇ®¤¯¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤ê¡¢Æ®¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ëÁ´¤Æ¤ò¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤ËÃí¤®¤Þ¤¹¡£±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¾¡Íø¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¢§µÈÅÄ
¡ÖìÅÍß¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢º£ÅÙ¤³¤½±ºÏÂ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤Æºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÆ®¤¨¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
