タレントの小川菜摘がおせつ料理を公開し、本格派の豪華な内容が話題になっている。

インスタグラムに「お煮しめ美味しくできた ローストビーフもステーキも美味しくでけた 星野ファミリーと浜田ファミリーで賑やかな元旦でした」とつづり、食卓の写真を投稿。夫の浜田雅功を含め、毎年、年末年始を元プロ野球選手・星野伸之一家と過ごしており、今年も２家族で楽しく過ごした模様だ。

おせちは、数の子や大ぶりのエビ、焼き魚、大根の酢の物などが彩り豊かに盛り付けられ、配置も芸術的。ローストビーフは見ているだけでよだれが出そうな仕上がりだ。

コメント欄も盛り上がり「写真だけで香りもわかる」「おせち料理苦手な私でも食べたい！って思いました」「おせち菜摘さんの手料理ですか！！凄いです！！今年も菜摘さんの手料理楽しみです。」「天才や！！」「目に鮮やかなお料理でどれもこれも食べてみたいですが お煮しめいただきたいです 江戸切子 はいいですね」「とっても福が来そうですね」「料亭みたいですね〜」などの声が並んでいる。