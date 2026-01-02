神村学園が夏冬2冠へ8強進出！ 水口に4発快勝…日盡気2得点で大会5点目
26歳の夘田雄基監督が率いて29年ぶり選手権で快進撃を見せる水口が次に挑むのは、史上6校目の夏冬2冠を目指す“インターハイ王者”神村学園。序盤は水口も勇気を持って敵陣に攻め込むが、先制点を奪ったのは神村学園だった。人数をかけてゴール前に押し込むなか、左サイドからつないでペナルティエリア中央へとボールを運び、最後は倉中悠駕が左足で狙い澄ましたコントロールショットをゴール左上に叩き込んだ。
押し込み続ける神村学園は46分に3点目を奪う。細山田の折り返しに日盡気合わせた。さらに58分、左サイドから荒木仁翔がGKとDFの間に低いクロスを供給し、日發ダイビングヘッドで合わせる。初戦でハットトリックの日發蓮∈Ｂ膕馥静誠瑤髻5」に伸ばした。
試合はこのまま終了し、神村学園が準々決勝に進出した。準々決勝は4日に行われ、聖和学園（宮城）vs日大藤沢（神奈川）の勝者と対戦する。
【スコア】
神村学園 4−0 水口
【得点者】
1−0 29分 倉中悠駕（神村学園）
2−0 42分 細山田怜真（神村学園）
3−0 46分 日盡機平逝竺惘燹
4−0 58分 日盡機平逝竺惘燹
【ゴール動画】神村学園vs水口
