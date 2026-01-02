箱根駅伝は２日、往路が行われる。

午前８時のスタートを前にメンバー変更が発表された。

３連覇で９度目の優勝狙う青山学院大は５区に前回の２区で１時間５分４４秒の日本人歴代２位をマークして連覇に貢献した黒田朝日・主将（４年）が入った。昨年２月の大阪マラソンでは２時間６分５秒の日本学生記録を作った。今季も出雲６区・全日本７区で区間賞を獲得、外さない走りを続けている。

１区に前回１０区で区間賞を獲得した小河原陽琉（２年）が入った。

２区に昨秋の全日本６区で区間賞の飯田翔大（２年）。昨年１１月に１万メートルで２７分台を記録した。

３大会ぶり９度目の優勝を狙う駒沢大は２区に前回４区で区間４位の桑田駿介（２年）。今季は出雲３区で区間９位と精彩を欠いたが、１１月の上尾ハーフで攻めのレースを見せ学生２位の好走を見せた。

３区に前回１区で区間２位の帰山侑大（４年）。 エースの佐藤圭汰（４年）、山川拓馬・主将（４年）は往路には起用されなかった。

前回３位の国学院大は１区に前回４区で区間２位の青木瑠郁（４年）。今季は全日本７区で区間９位と振るわなかったが、その後の上尾ハーフでは自己ベストを更新してみせた。

３区に前回１区で区間６位の野中恒亨（３年）。１万メートルでチームトップの２７分３６秒６４を誇り、全日本では留学生を抑えて３区区間賞を獲得。

前回往路３位を経て総合４位となった早稲田大は、４区に鈴木琉胤（１年）。全国高校駅伝１区で日本選手歴代最高を記録（当時）した逸材は今季、出雲３区で区間５位・全日本２区で区間４位と好走。

３０年ぶりの優勝を目指す中央大は、１区に藤田大智（３年）。前回１０区で区間４位の力走を見せ総合５位を確保した。

４区には前回７区で区間７位だった岡田開成（２年）。１万メートル２７分３７秒０６のスピードを誇り、出雲１区では区間賞。エース級が集う全日本７区で区間６位。

前回１区で２位に１分３２秒差をつける独走劇を見せてチームの往路２位に貢献した吉居駿恭・主将（４年）は復路起用か。

前回６位の城西大は、櫛部静二監督が「ここぞという場面で使いたい」と話していた小林竜輝（２年）を３区に投入。前回６区で区間３位と好走。今季は出雲２区で区間５位、全日本２区では区間１３位だった。

１区には柴田侑（３年）。

前回７位の創価大は、２区に前回３区で区間２位のスティーブン・ムチーニ（３年）。２４年大会は２区で区間５位の実績もある。

４区に前回５区で区間１０位の山口翔輝（２年）。昨年１１月の世田谷２４６ハーフで優勝。

前回１２位の日本体育大は１区に平島龍斗（４年）、４区に山崎丞（４年）。２区の田島駿介（４年）も含め３本柱を往路に配置する陣容に。