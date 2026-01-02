第１０２回箱根駅伝は２日に往路が行われ、２１チームの走者が午前８時に東京・大手町の読売新聞社前を一斉にスタート、スピードランナーが集う１区（大手町〜鶴見中継所＝２１・３キロ）が始まった。

区間記録は１時間０分４０秒＝吉居大和（２２年・中央大）。

【経過】

序盤から中央大の藤田大智（３年）、青山学院大の小河原陽琉（２年）が集団で引っ張る。

３キロ過ぎにはこの２人や東海大の兵藤ジュダ（４年）らを中心に７人が先頭集団を形成した。しかし、７キロ付近で後続が追いつきまた大きな集団に。一方、前回１区で区間１６位の立教大・吉屋佑晟（４年）が遅れはじめた。

９・４キロ付近では関東学生連合の川崎颯（筑波大３年）が先頭集団の前に出る場面も。集団が１０キロを２８分２３秒で通過。先頭は城西大の柴田侑（３年）。

１０キロ過ぎに国学院大の青木瑠郁（４年）が飛び出し、中央大の藤田、関東学生連合の川崎、中央学院大はエースの近田陽路・主将（４年）がつく。

青山学院大の小河原は７人の先頭集団から遅れた。

１３・７キロ付近、埼玉・埼玉栄高時代に全国高校駅伝１区２位の実績がある東海大の松井海斗（２年）が飛び出した。

１５・２キロの蒲田地点で青山学院大の小河原は先頭から２３秒遅れ。

１６・３キロ付近で東洋大の松井は集団にのみこまれ、関東学生連合の川崎が先頭に出たが、１６・７キロ付近で国学院大の青木がスパート。後続との距離が開いた。

国学院大の青木は先頭で中継所に飛び込んだ。

９秒差で２位に中央大。続いて関東学生連合、３位東洋大、４位中央学院大、５位駒沢大。青山学院大は１６位でトップから１分１９秒遅れ。

◇

３連覇を目指す青山学院大は選手変更で、前回１０区で区間賞を獲得した小河原（おがわら）陽琉（ひかる）（２年）が入った。

３大会ぶりの頂点を狙う駒沢大は前回復路新記録に貢献した３年生３人が往路に配置され、藤田監督は１区に前回１０区で区間２位の小山翔也を起用した。今季は全日本でも１区を走り、区間賞の選手から１秒遅れの４位。

国学院大は選手変更で前回４区で区間２位の青木瑠郁（るい）（４年）。今季は全日本７区で区間９位と振るわなかったが、その後の上尾ハーフでは自己ベストを更新してみせた。

３０年ぶりの総合優勝を目指す中央大の１区は選手変更で藤田大智（３年）。前回１０区で区間４位の力走を見せ総合５位を確保した。

前回は吉居駿恭（４年）が区間２位の駒沢大に１分３２秒差をつける独走で往路２位の流れを作ってみせたが今回はどうか。

３年連続で間瀬田純平（４年）が担ってきた早稲田大の１区。今回は吉倉ナヤブ直希（２年）が走る。今季は出雲１区で区間１０位・全日本４区で区間６位。

前回６位の城西大は選手変更で柴田侑（３年）。今季は出雲１区で区間７位・全日本４区で区間１０位。

前回７位の創価大は黒木陽向（４年）。昨年４月の日本学生個人選手権男子３０００メートル障害で２位。同７月の日本選手権男子３０００メートル障害で１１位。

前回８位の東京国際大は小柴裕士郎（２年）に変更。今季は出雲２区で区間８位。

前回９位で２０年連続シード権を死守した東洋大。「２１年連続」を最低目標に５位以上を狙う。埼玉・埼玉栄高時代に全国高校駅伝１区２位の実績がある松井海斗（２年）を１区に据えた。

帝京大は選手変更で原悠太（３年）。今季が出雲４区で区間５位・全日本３区で区間８位。

予選会をトップ通過し７年ぶりのシード権獲得を目指す中央学院大はエースの近田陽路・主将（４年）が走る。前回は１０区で区間１１位。昨年の予選会は日本人トップの個人７位。

前回７秒差の１１位でシード権を逃した順天堂大は池間凛斗（２年）を起用。

２年ぶり出場の東海大は、２４年大会に続き兵藤ジュダ（４年）を１区に起用。区間５位の成績だったが、本人は「悔しい思いをしているので、リベンジしたい」。

７８回連続出場の日本体育大は２０１８年大会以来のシード権獲得を狙う。選手変更して前回１区で区間３位だった平島龍斗（４年）にスタートダッシュを託す。