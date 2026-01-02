箱根駅伝は２日に往路が行われ、レースは４区（平塚中継所〜小田原中継所＝２０・９キロ）に入った。

距離は短いものの「準エース区間」とも呼ばれ、前回は青山学院大の太田蒼生（ＧＭＯインターネットグループ）が区間賞の走りで首位・中央大との差を詰め、５区での逆転劇の布石を作っている。区間記録は１時間０分０秒＝イエゴン・ビンセント（２３年・東京国際大）。

首位の中央大は選手変更で前回７区で区間７位だった岡田開成（２年）。１万メートル２７分３７秒０６のスピードを誇り、今季は出雲１区で区間賞を獲得している。

２位城西大は前回９区で区間賞の桜井優我（４年）。３位で追う駒沢大は前回９区で区間５位の村上響（３年）。今季は全日本の６区で区間２位と好走し２大会ぶりの優勝に貢献している。

４・９キロ、駒沢大の村上が城西大・桜井を一気に抜き去り２位に浮上。

４位早稲田大は選手変更で鈴木琉胤（るい）（１年）。全国高校駅伝１区で日本選手歴代最高を記録（当時）した逸材は今季、出雲３区で区間５位・全日本２区で区間４位と好走を見せている。

５位の国学院大は前回７区で区間２位タイの辻原輝（３年）。今季は出雲４区で区間新記録で区間賞を獲得する一方、全日本２区では区間９位に沈んだ。区間４位だった２４年大会以来の４区でどんな走りを見せるか。

８位でたすきを受けた青山学院大・平松享祐（３年）は６キロ過ぎ、７位の創価大・山口翔輝（２年）に追いつき、前に出た。

８・９キロの二宮地点、中央大・岡田がトップで通過。２位駒沢大・村上が１分３３秒遅れ。

そこから１０秒遅れて３位の早稲田大・鈴木。国学院大・辻原が４位で、平塚中継所で２位だった城西大・桜井は５位まで後退。６位に順天堂・川原琉人（２年）、７位に青山学院大・平松。

９・９キロ手前、早稲田大・鈴木が駒沢大・村上の前に出て２位に浮上した。

１２・５キロ、駒沢大・村上は国学院大の辻原にも抜かれ４位に後退。

１５・２キロの酒匂橋地点、首位・中央大と２位早稲田大の差は１分１８秒に縮まった。首位から、３位国学院大が１分４６秒差、４位駒沢大は２分１６秒差。５位に城西大。青山学院大・平松が順天堂・川原抜き６位に浮上して通過。首位との差は３分１１秒差。

駒沢大・村上は失速気味。１７・５キロ付近で城西大・桜井に抜き返され５位まで後退した。

さらに１８・８キロ、青山学院大の平松にも抜かれ６位に。青山学院大は５区にエースの黒田朝日（４年）が控えるだけに、少しでも前を追いたい。

小田原中継所、中央大が２年連続でトップでたすきリレー。早稲田大・鈴木が２位でつなぐ。その差は１分１２秒。３位・国学院大が首位から２分２９秒遅れ。青山学院大・平松は城西大・桜井を一時抜いたが最後は力尽きて１秒遅れの５位で飛び込んだ。６位は順天堂大。

駒沢大は７位でリレーし、首位から３分５４秒差となった。