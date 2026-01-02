箱根駅伝は２日に往路が行われ、レースは３区（戸塚中継所〜平塚中継所＝２１・４キロ）入り。

近年は重要性が増し、スピード豊かな実力者がしのぎを削る。区間記録は５９分２５秒＝イエゴン・ビンセント（２０年・東京国際大）。

首位・城西大は選手変更で入った小林竜輝（２年）。前回６区で区間３位と好走している。

３・４キロ、前回１区で区間２位の駒沢大・帰山侑大（４年）が早稲田大・山口竣平（２年）をかわし３位に浮上。

２位中央大は２年連続で本間颯（３年）。前回区間賞のスピードで戸塚中継所で４３秒差あった城西大に追いつけるか。

７・６キロ地点の藤沢地点で、首位の城西大・小林が通過。２位の中央大・本間は１３秒差に詰めた。３位の駒沢大・帰山は首位から２７秒差、４位早稲田大・山口竣は首位から５４秒差。

５位は国学院大は選手変更で入った野中恒亨（ひろみち）（３年）。１万メートルでチームトップの２７分３６秒６４を誇り、昨秋の全日本では留学生を抑えて３区区間賞を獲得。首位とは１分２０秒差あるが、どれだけ詰められるか。青山学院大・宇田川瞬矢（４年）は９位タイに浮上、首位とは２分７秒差となっている。

１０・７キロ過ぎ、中央大・本間が城西大・小林を追い抜き首位に浮上。小林も背後についたが、徐々に引き離されていった。

１４・３キロの茅ヶ崎地点、首位は中央大・本間。２位城西大・小林には１１秒差をつけた。３位の駒沢大・帰山は中央大・本間に引き離され、首位とのタイム差は５２秒差になった。

４位早稲田大・山口竣と５位国学院大・野中のタイム差は２０秒。青山学院大・宇田川は東京農業大・原田洋輔（４年）、日本大・冨田悠晟（４年）と並んで９位で通過。首位との差は２分４３秒差に広がった。

１８・１キロの湘南大橋地点、首位・中央大と２位城西大のタイム差は４３秒に広がった。

平塚中継所、首位で飛び込んだのは中央大・本間。５９秒遅れの２位で城西大・小林がたすきをつなぐ。首位から、３位の駒沢大は１分７秒差、４位早稲田大が１分４８秒差、国学院大が２分７秒差となった。即戦力ルーキーの井上朋哉（京都・洛南）が走った順天堂大が戸塚中継所の８位から６位に浮上。

青山学院大は８位に浮上したが、首位とは３分１６秒の大差がついている。