箱根駅伝は２日に往路が行われ、各校のエースが激しく火花を散らす「花の２区」（鶴見中継所〜戸塚中継所＝２３・１キロ）に入った。

前回は区間賞の東京国際大・エティーリ（３年）、区間２位の創価大の吉田響（サンベルクス）、同３位の青山学院大・黒田朝日（４年）の３人が区間記録を上回り、２桁台だったチームをそれぞれ１位、３位、２位へと引き上げる快走を見せたが、今回はどうか。

鶴見中継所でトップでたすきをつないだ国学院大。前回９区で区間６位だった主将の上原琉翔（４年）が走り出した。昨年２月の丸亀ハーフで学内記録の１時間０分３０秒をマーク、夏の世界ユニバーシティー大会ハーフマラソンでは３位。「ここまで仲間に慕われる主将はいなかった。存在がチームの最大のストロングポイント」と前田監督も絶大な信頼を寄せる。

この上原にすぐ追いついたのが、１０秒差の２位でスタートした中央大・溜池一太（４年）。前回も２区を走り、１区独走を受け区間９位でつないだ。今季の全日本８区では区間２位の力走を見せ青山学院大を抜き２位でゴール、上げ潮ムードを演出した。藤原監督は「どこに出しても恥ずかしくないエースに育ってくれた」と話す。

１６位と出遅れた青山学院大の２区は選手変更により、昨秋の全日本６区で区間賞の飯田翔大（２年）。追い上げなるか。

５キロ過ぎ、早稲田大の山口智規・主将（４年）と城西大のビクター・キムタイ（４年）が並走。そのまま前の選手を抜いていき３位に浮上した。

６・６キロ、中央大・溜池が前に出て先頭に。

８・２キロの横浜駅前、トップは中央大・溜池。９秒差の２位で国学院大・上原が通過した。その２１秒後ろに早稲田大・山口智と城西大・キムタイ。５位の駒沢大・桑田駿介（２年）は首位から４０秒差。青山学院大・飯田は同じく首位から１分５５秒遅れの１５位。

１２・８キロ、早稲田大・山口智と城西大のキムタイが国学院大の上原に追いつき、前に出た。

１３・４キロ付近、青山学院大の飯田は大東文化大の棟方一楽（３年）、東海大の花岡寿哉（４年）と１５位を争う。

１５・２キロの権太坂地点、トップは中央大・溜池。３２秒差の２、３位で城西大のキムタイ、早稲田大の山口智。４位は国学院大・上原。５位の駒沢大・桑田は首位から５３秒遅れ。６位山梨学院大、７位中央学院大と続く。青山学院大・飯田は１４位に浮上したが、首位からは２分２２秒遅れ。

城西大のキムタイは１６キロ過ぎに早稲田大の山口智を突き放し、さらに１８・３キロには中央大・溜池をかわし首位に浮上した。

２１・５キロ、３位の早稲田大・山口智が２位の中央大・溜池に迫る。

戸塚中継所、城西大・キムタイが首位でたすきリレー。１時間５分９秒のタイムは見事な区間新記録。中央大・溜池が２位を死守して首位から４４秒差でつなぐ。早稲田大・山口智は１秒及ばず３位。４位の駒沢大は首位から１分６秒遅れ。国学院大は６位まで順位を下げ、首位から１分３６秒差。青山学院大は１１位に浮上したが、首位とは２分１６秒の差がついた。