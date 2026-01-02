「久しぶりに兄弟妹が揃いました」…西川きよし“次男”の近影に反響 正月で集合「お元気そうでなにより」 『毎度お騒がせします』など出演
吉本新喜劇の西川忠志が2日、自身のインスタグラムを更新し、3兄妹（きょうだい）ショットを披露した。
【写真】貴重… 西川きよしの子ども3兄妹が集合
父は西川きよし、母は西川ヘレンの“なにわのロイヤルファミリー”。忠志（長男）、元俳優の西川弘志さん（次男）、西川かのこ（長女）の3兄妹。
忠志は「31日に弟家族も福岡から帰って参りました。久しぶりに兄弟妹が揃いました」と報告し、貴重な3ショットが実現。「今年は私が58歳、弟が56歳、妹が52歳になります。写真は妹がメイクしてないのでモノクロで失礼します」と紹介した。
ファンからは「西川3兄妹、仲良いなぁ」「弟さん久しぶりですね」「弟さん、お元気そうでなにより」「『毎度お騒がせします』にでてはった弟さんは福岡いてはるんですね〜」「やすきよ見て育った私は感慨深いです」など、多数の声が寄せられている。
