◆全日本プロレス「ニューイヤーウォーズ２０２６」（２日、後楽園ホール）

全日本プロレスは２日、後楽園ホールで「ニューイヤーウォーズ２０２６」を開催した。

世界タッグ選手権試で王者チームの「ＨＡＶＯＣ」ザイオン、オデッセイが昨年の「世界最強タッグ」覇者「タイタンズ・オブ・カラミティ」綾部蓮、タロースと３度目の防衛戦を行った。

両軍は、昨年１２・１０後楽園での世界最強タッグ優勝戦で激突し、綾部＆タロースが勝利した。リベンジマッチとなった王者チームは、場外戦など怒とうの攻めで挑戦者チームを追い込んだ。それでも身長２メートルの綾部と２メートル１３センチを誇るタロースが体格を生かした連係で逆襲。最後は、ダブルチョークスラムでザイオンを沈め、王座を奪取した。

最強タッグと世界タッグを制圧し文字通り王道マットで最強コンビを証明した綾部は「２０２６年１発目。世界タッグ取ったぞ！」と叫び「２０２６年初絶望は味わったか」と客席に問いかけると「綾部蓮自身、全日本プロレスで初めてのベルトだ」と喜びをかみしめた。

タロースも「アヤベサン、アリガトウゴザイマシタ」と日本語で喜びをさく裂させ、勝利の美酒に浸った。

◆１・２後楽園全成績

▼第１試合 全日本プロレス２０２６年闘い始め シングルマッチ ３０分１本勝負

〇潮粼豪（８分４８秒 豪腕ラリアット↓体固め）小藤将太●

▼第２試合 バカの時代 ｖｓ 北斗軍 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

大森北斗、〇羆嵐、サイラス（６分３９秒 ダイビングセントーン↓体固め）鈴木秀樹、真霜拳號、佐藤光留●

▼第３試合 世界ジュニアヘビー級選手権前哨戦 タッグマッチ ３０分１本勝負

〇青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯ（１２分３３秒 横入り式エビ固め）ＫＵＲＡＭＡ●、ＭＡＺＡＤＡ

▼第４試合 ８人タッグマッチ ３０分１本勝負

〇宮原健斗、斉藤ジュン、ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起（１０分００秒 シャットダウンスープレックスホールド）安齊勇馬、芦野祥太郎、本田竜輝、田村男児●

▼第５試合 シングルマッチ ３０分１本勝負

〇関本大介（１０分４０秒 ビッグバレーカタストロフィ↓体固め）井上凌●

▼世界タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

挑戦者・綾部蓮、〇タロース（１７分４０秒 ダブルチョークスラム↓体固め）王者組・ザイオン●、オデッセイ

▼メインイベント

１００万円争奪新春バトルロイヤル 時間無制限（全選手参加）

〇安齊勇馬（１６分４８秒 ギムレット↓片エビ固め）小藤将太●