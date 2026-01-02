２０２５年のメジャーリーグは、ドジャースがワールドシリーズを制覇して幕を閉じた。レギュラーシーズンでは故障者が続出して苦しい戦いもあり、勝率はリーグ３位だったが、ポストシーズンでは勝負強さを見せて頂点に立った。２年連続のＷＳ制覇は１９９８〜２０００年に３連覇したヤンキース以来で、２１世紀初、ドジャース史上初だった。

２６年も頂点に立って３連覇となれば、１９９８〜２０００年のヤンキース以来。ヤンキースはこれまで１９３６〜３９年に４連覇、１９４９〜５３年に５連覇し、３連覇以上を３度も達成している。ヤンキース以外で３連覇を達成したのは１９７２〜７４年のアスレチックスの１チームだけ。ドジャースが３連覇を達成すれば、ナ・リーグ史上初で、両リーグ通じても３チーム目という快挙になる。

近年はオフに大型補強を敢行して戦力整備してきたドジャース。だが、今オフのドジャースは、近年の中では比較的動きは少ない。補強の目玉は抑えのエドウィン・ディアス投手（３１）を獲得したこと。今季は抑えを固定できなかったことが課題だったド軍。ディアスは今季メッツで２８セーブ、防御率１・６３と安定した成績を残し、１８年には５７セーブで最多セーブに輝くなど、９シーズンで２５３セーブを挙げている。ディアスを抑えで固定できれば、８回までに右腕のトライネン、カスペリアスら、左腕のスコット、ベシア、バンダらを投入することができ、ブルペン陣が安定することが見込まれる。

もうひとつの補強ポイントに上がっているのは、外野。今季は中堅のパヘス、左翼のＴ・ヘルナンデスは固定できたが、左翼でコンフォートが不振から抜け出せず、「穴」のポジションとなった。Ｅ・ヘルナンデスがポストシーズンでは守ったが、ＦＡで去就は不透明。昨季途中に加わったコール、新たに獲得したシアニと駒はいるが、やや打撃力に課題が残る。今後の補強からも目が離せない。

ただ、現有戦力では間違いなくトップクラスだろう。大谷、ベッツ、フリーマンにマンシー、スミス、Ｔ・ヘルナンデス、パヘスらが並ぶ打線は強力そのもの。昨季は故障者が続出してなかなかそろわなかった先発も、山本、大谷、スネル、グラスノーという実績ある４本の柱を軸に飛躍の期待される佐々木、シーハン、ストーンらも控える。直近で故障歴のある投手ばかりとあって、登板間隔を確保するなど、ロバーツ監督の手腕にも注目が集まる。

唯一の懸念は主力の高齢化か。大谷は７月で３２歳。ベテランの域に足を踏み入れようとしている。すでに打者でベッツとＴ・ヘルナンデスは３３歳、フリーマンが３６歳、マンシーが３５歳、ロハスが３６歳。投手陣もスネルが３３歳、グラスノーが３２歳、トライネンが３７歳と主力の多くが３０代。経験豊富な選手とはいえ、故障のリスクや成績の低下などは心配される。