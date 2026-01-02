元ME:I・佐々木心菜、インスタ開設＆振袖姿公開「自分のペースで歩んでいこうと思います」
【モデルプレス＝2026/01/02】2025年12月末に11人組ガールズグループME:I（ミーアイ）の活動を終了した佐々木心菜が2026年1月2日、Instagramを開設した。
【写真】元ME:I、活動終了2日後にインスタ開設＆近影公開
佐々木は「新年明けましておめでとうございます。佐々木心菜です」と新年の挨拶。「2026年、少しずつ、自分のペースで歩んでいこうと思います。よろしくお願い致します」と伝え、振袖姿を公開した。
この投稿に同じくME:Iとして活動していた加藤心がいいねをしている。なお、元ME:Iのメンバーでは、佐々木、加藤のほかにも石井蘭がInstagramを開設した。
12月22日、KOKONA（佐々木）、COCORO（加藤）、RAN（石井蘭）、SHIZUKU（飯田栞月）の4人が2025年をもって活動を終了することを発表。KOKONAは「活動している中で、自分自身と何度も向き合い、考えた結果です」と活動終了に至った経緯を説明。「私は佐々木心菜として、これからも努力し続け、前を向いて成長し続けます。最後になりますが、会えなくてもYOU:MEの皆さんの幸せを一番に祈っています」とつづっていた。
2026年より、ME:IはMOMONA（笠原桃奈）、RINON（村上璃杏）、AYANE（高見文寧）、MIU（櫻井美羽）、SUZU（山本すず）、KEIKO（清水恵子）、TSUZUMI（海老原鼓）の7人で活動していく。同年1月には、テレビアニメ「どうせ、恋してしまうんだ。」第2期のオープニングテーマ「LとR」をデジタルリリースする予定だ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元ME:I、活動終了2日後にインスタ開設＆近影公開
◆佐々木心菜、インスタ開設
佐々木は「新年明けましておめでとうございます。佐々木心菜です」と新年の挨拶。「2026年、少しずつ、自分のペースで歩んでいこうと思います。よろしくお願い致します」と伝え、振袖姿を公開した。
◆ME:I、4人が活動終了発表
12月22日、KOKONA（佐々木）、COCORO（加藤）、RAN（石井蘭）、SHIZUKU（飯田栞月）の4人が2025年をもって活動を終了することを発表。KOKONAは「活動している中で、自分自身と何度も向き合い、考えた結果です」と活動終了に至った経緯を説明。「私は佐々木心菜として、これからも努力し続け、前を向いて成長し続けます。最後になりますが、会えなくてもYOU:MEの皆さんの幸せを一番に祈っています」とつづっていた。
2026年より、ME:IはMOMONA（笠原桃奈）、RINON（村上璃杏）、AYANE（高見文寧）、MIU（櫻井美羽）、SUZU（山本すず）、KEIKO（清水恵子）、TSUZUMI（海老原鼓）の7人で活動していく。同年1月には、テレビアニメ「どうせ、恋してしまうんだ。」第2期のオープニングテーマ「LとR」をデジタルリリースする予定だ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】