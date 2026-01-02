

JR西日本

強い冬型の気圧配置の影響で、岡山県北部では3日朝にかけて大雪になる恐れがあります。これを受け、JR西日本は2日、一部列車を計画運休すると発表しました。

【因美線・２日】

・智頭～美作加茂：夕方以降、終日運転取りやめ

・美作加茂～津山：智頭を午後7時28分、美作加茂を午後9時29分に出発する津山行きの運転を取りやめ

・木次～備後落合：終日運転取りやめ

【芸備線・2日】

・新見～東城：備後落合を午後8時40分に出発する新見行きの運転取りやめ

・東城～備後落合：夕方以降、終日運転取りやめ

・備後落合～三次：午後以降、終日運転取りやめ

【因美線・３日】

・智頭～美作加茂：始発から運転見合わせ

・美作加茂～津山：津山を午前5時3分に出発する智頭行きの運転を取りやめ

【芸備線・３日】

・東城～備後落合：始発から運転見合わせ

・備後落合～三次：始発から運転見合わせ



最新の運行情報は、JR西日本のHPをご確認ください。

岡山県真庭市の上長田では、2日の午前中に最大17cmの積雪が観測されました。

２日朝の最低気温は和気町で-5.9℃、美作市の今岡で-5.2℃、真庭市の久世で-3.4℃を観測し、今シーズン最も低くなりました。

気象庁によりますと、岡山県北部では3日明け方までの間に警報級の大雪となる恐れがあるということです。積雪や路面の凍結などに十分ご注意ください。