箱根駅伝は２日、往路最後を飾る「山登り」の５区（小田原中継所―箱根芦ノ湖＝２０・８キロ）に入った。

「山の神」の誕生や数々の逆転劇が生まれてきた勝負区間だ。区間記録は１時間９分１１秒＝若林宏樹（２５年・青山学院大）。

首位の中央大・柴田大地（３年）は昨年４月の日本学生個人選手権男子３０００メートル障害で３位、１１月の全日本４区では区間賞も獲得した。箱根では２４年大会で１０区を走り区間９位。２大会ぶりの出場となる今回は山登りに挑む。

小田原中継所地点で１分１２秒差の２位早稲田大は、眼鏡と名前が人気アニメ「名探偵コナン」を連想させることから「山の名探偵」の愛称で知られる工藤慎作（３年）が３大会連続で出走。前回は区間２位の力走で３人抜いてチームに往路３位をもたらした。今季は区間賞を獲得した全日本８区で３０年ぶりに日本人最高記録を更新する充実ぶり。「（今の自分は）区間賞、区間新も手が届く位置にいる。トップから２分差までは十分、ひっくり返せる」とチームの切り札的存在だ。

３位の国学院大は１年の高石樹（高知・高知工）を起用。

青山学院大は、前回の２区で１時間５分４４秒の日本人歴代２位をマークして連覇に貢献した主将・黒田朝日（４年）が入った。昨年２月の大阪マラソンでは２時間６分５秒の日本学生記録を作った。今季も出雲６区・全日本７区で区間賞を獲得、外さない走りを続けている。城西大・エースの斎藤将也（４年）と並走する形でスタートしたが、序盤で抜き去り４位に浮上した。

３・５キロの函嶺洞門地点で、首位は中央大・柴田。２位の早稲田大・工藤が差を詰めて５６秒遅れ。同じく首位から、３位の国学院大・高石が２分２９秒差、青山学院大・黒田が３分１５秒差となっている。

早稲田大・工藤と青山学院大・黒田が快調に飛ばす。

７・０キロの大平台地点で、トップの中央大・柴田に２９秒差に迫った早稲田大・工藤は９・８キロでとうとう抜き去り首位に浮上した。青山学院大の黒田も大平台地点で国学院大の高石を２５秒差にとらえると、９・７５キロで前に出て３位に浮上した。

１１・７キロの小涌園前地点で、トップの早稲田大・工藤と３位の青山学院大・黒田の差は１分２秒。大平台では１分５７秒差だっただけに５５秒詰めたことに。

小涌園前で４位は国学院大、５位城西大、６位順天堂大、７位駒沢大、８位創価大、９位日本大、１０位東海大。

１３・６キロ過ぎ、青山学院大・黒田が中央大・柴田を一気に抜き去り、２位に浮上した。

早稲田大・工藤と青山学院大・黒田の差はその後も詰まり続け１９・２５キロで遂に逆転。黒田はそのまま快走を続け、歓喜のゴールに飛び込んだ。青山学院大は３年連続の往路優勝。黒田は１時間７分１６秒の区間新記録だった。

２位に早稲田大（首位から１８秒差）、３位に中央大（同１分３６秒差）、４位国学院大（同１分５４秒差）、５位城西大（同２分１２秒差）、６位順天堂大（同３分４１秒差）、７位駒沢大（同４分５２秒差）、８位創価大（同５分５４秒差）、９位日本大（同６分５２秒差）、１０位東海大（同８分２秒差）。