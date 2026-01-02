Á°²ó4¶¯¤ÎÅìÊ¡²¬¤¬2Âç²ñÏ¢Â³¥Ù¥¹¥È8ÌÜÁ°¤Ç¾Ã¤¨¤¿¡Ä¥¨¡¼¥¹óîÆ£Î°µ©¶õ¤¬2»î¹çÏ¢È¯¤âÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì£Ð£ËÀïÉé¤±¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡Û
¡¡¢¡¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡¡ÅìÊ¡²¬2¡½£²¶½¹ñ¡Ê£Ð£Ë£´¡½£µ¡Ë¡Ê2Æü¡¢Åìµþ¡¦¶ðÂôÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡3²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°²óÂç²ñ4¶¯¤ÎÅìÊ¡²¬¤¬¶½¹ñ¡ÊÂçºå¡Ë¤Ë½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢£Ð£ËÀï¤ÎËö¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥Ù¥¹¥È8Æþ¤ê¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÊ¡²¬¤ÏËÙÅÄÂÀÍÛ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¤Æ±¦¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤·¤Æ¹¥µ¡¤ò±é½Ð¡£ÅÁÅý¤Î¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¹¶·â¤òÅ¸³«¤·¤Æ¡¢Á°È¾26Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥¯¥í¥¹¤¬µ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥´¡¼¥ëÁ°¤Îº®Àï¤«¤é¡¢¥¨¡¼¥¹¤Ç¼ç¾¤ÎóîÆ£Î°µ©¶õ¡ÊÆ±¡Ë¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£óîÆ£¤Ï½éÀï¤À¤Ã¤¿2²óÀï¤Î½©ÅÄ¾¦Àï¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Çº£Âç²ñ¤Ï4ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ò1¡½0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤Ï½øÈ×¤Ë¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£óîÆ£¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é»Å³Ý¤±¤¿¥É¥ê¥Ö¥ë¤¬µ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡£ºÇ¸å¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î»³¸ýÎÑÀ¸¡ÊÆ±¡Ë¤¬±¦Â¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤Çµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¤À¤¬¸åÈ¾¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¡¢¸åÈ¾ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤Ëº®Àï¤«¤é²¡¤·¤Þ¤ì¤ÆÆ±ÅÀ¡££Ð£ËÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡££Ð£ËÀï¤ÏÅìÊ¡²¬¤Î£³¿ÍÌÜ¤¬»ß¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¶½¹ñ¤Ï£µ¿ÍÁ´°÷¤¬·è¤á¤¿¡£¡ÊµÏ¿¤ÏÂ®ÊóÃÍ¡Ë