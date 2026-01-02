柔道女子４８キロ級で連覇を含む五輪５大会連続メダリストで、「ＹＡＷＡＲＡちゃん」の愛称で親しまれている谷亮子さんが、息子２人と撮影した写真を見せた。

２日までに自身のインスタグラムを更新し「旧年中は親子共々皆様から温かい応援をいただきまして実り多き１年となりました。心より感謝申し上げます。そして大切な方とのお別れがあり素晴らしい皆様との出会いがありました。本年もどうぞよろしくお願いいたします」とあいさつした。

続けて「１２月３１日の大晦日は長男佳亮の２０歳の誕生日でした」と明かす。「久しぶりに帰省してきた息子二人に囲まれ、次男晃明とともに息子二人があっという間に私を追い抜いて成長してくれて喜んでいるワタシ」。身長１４６センチのヤワラちゃんとは頭２つ分ほど離れた長身の息子２人と腕を組み、うれしそうに笑った。「そして年末年始は出産した日を思い出します。２０２６年、たくさん応援に行きたいと思います」と子どもたちにエールを送った。

フォロワーは「野球をやっているだけあって体格がいいですねぇ。お父さんに似ていますね」「久しぶりの家族団らんは幸せですね」「イケメン息子さん二人に囲まれて幸せいっぱいのお正月ですね」とほっこりしていた。

亮子さんは柔道女子４８キロ級で２０００年シドニーで金メダルを獲得後、０３年にプロ野球選手の谷佳知（当時オリックス）と結婚。０４年アテネ大会で五輪連覇を成し遂げた。０５年１２月に長男、０９年１０月に次男を出産した。２人とも幼少期からアイスホッケーを始め、東京都代表で全国大会に出場して日本一を経験。その後は野球に転向し、長男は駒大２年で野球部に在籍。次男も中央学院高１年で野球部と明かしている。