¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡×¤ÎÌðºî·ó¡Ê£µ£´¡Ë¡¢¾®ÌÚÇîÌÀ¡Ê£µ£´¡Ë¤¬£±Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö£Ê£Õ£Î£Ë¡¡¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¥á¥¬¥Í¤Ó¤¤¤¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö£Ñ£õ£é£ú£Ë£î£ï£ã£ë¡×¤Î¤Õ¤¯¤é£Ð¤È¸µÇµÌÚºä£´£¶¤Î¹â»³°ì¼Â¤ÎÎ¥º§È¯É½¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¥é¥¸¥ª¤Ïº£Ç¯¡¢£²£°¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¡£Ìðºî¤¬¡Ö¤Æ¤³¤È¤Ï¾®ÌÚÉ×ºÊ¤â·ëº§£²£°¼þÇ¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¤¹¤´¤¤¤è¡¢£²£°Ç¯¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¾®ÌÚ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡¢£²£°Ç¯¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤ä¡Á¡¢¡Ê£²£°Ç¯¡Ë»ý¤Ä¤ó¤À¤Ê¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾®ÌÚ¤ò¡¢Ìðºî¤Ï¡Ö£²£°Ç¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êà¤ª¤®¤é£Ðá¤Î¤Í¡£Æ±¤¸¥á¥¬¥Í¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÊÎ¥º§¤¬¡ËÁá¤¤¤«¤â¡Ä¤¢¡¢¤Õ¤¯¤é£Ð¤À¤Ã¤¿¡£¤Õ¤¯¤é£Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾®ÌÚ¤Ë»÷¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤È¥¤¥¸¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥«¥Ã¥×¥ë¤Ã¤Æ¤µ¡¢¤Ê¤ó¤«Ä¹¤¯¡ÊÂ³¤¤½¤¦¡Ë¡£»×¤¦¤¸¤ã¤ó¡£¹â»³¤µ¤ó¤¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡©¥¤¥¤»Ò¤Ê¤ï¤±¡¢¤¹¤´¤¯¡£Î¥º§¤¬»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Õ¤¯¤é£Ð¤âÎ¥º§¤·¤Ê¤µ¤½¤¦¤¸¤ã¤ó¡££±²ó·ëº§¤·¤¿¤é¤½¤Î¿Í¤òÂç»ö¤Ë¤·¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡£¤è¤Ã¤Ý¤É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸ÀµÚ¡£¾®ÌÚ¤â¡Ö¤è¤Ã¤Ý¤É¤Ç¤·¤ç¡¢¤À¤«¤é¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ìðºî¤Ï¡ÖÉ×ÉØÀ¸³è¤Ç¤âÆæ²ò¤»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¿¤Î¤«¤Í¡©¤Õ¤¯¤é£Ð¤«¤é¤ÎÄ©Àï¤Ç¡×¤È¹Í»¡¡£¾®ÌÚ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤Í¡¢²ÈÄí¤Ç¥¯¥¤¥º½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤è¡£¤ä¤Ã¤Ñ¥¯¥¤¥º¤ÏÍß¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡£Äà¤Ã¤¿µû¤Ë¤Ï¥¯¥¤¥º½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£